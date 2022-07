Ile Maurice: Nouvel album - Laura Beg - De quoi reprendre ses esprits

Au fil de ses albums, Laura Beg nous a habitués à l'entendre sur différents styles. Elle a posé sa voix sur du zouk au reggae en passant par le dancehall. Mais Lespri Sega, son cinquième album est, comme l'indique le titre, entièrement dédié au séga. Cet album devait voir le jour en 2020, mais la pandémie a retardé sa sortie. Avec la levée des restrictions sanitaires, l'heure est enfin arrivée pour que la chanteuse Laura Beg dévoile son cinquième opus. Lespri Sega est désormais accessible sur les plateformes de téléchargement légal.

À peine disponible en ligne, Lespri Sega conquiert les cœurs. "Nous avons un très bon retour. Je ne m'attendais pas à cela. En lançant l'album en digital, nous touchons également la diaspora mauricienne à travers le monde", s'enthousiasme Laura Beg. Avec son producteur, KDM Family, il a été décidé de mettre sur le marché quelques albums en format CD, "pour les fans du genre, mais le nombre de CD sera limité", explique la chanteuse qui vient de retourner à Maurice après sa participation au Mauritius Open Air Festival, qui s'est tenu le week-end dernier à Londres.

Pourquoi se concentrer sur le séga ? "Parfois, j'entends certaines personnes dire, en parlant du séga : "sa mo na pa fer mwa". Cela me met en colère. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations autour du séga. C'est pour cela que certains l'ignorent toujours. Mais le séga est notre musique. Il est rassembleur. Tous les Mauriciens se retrouvent dans le séga. En tournées à l'étranger, partout où nous allons, le séga est non seulement attendu, mais mis à l'honneur. J'ai fait cet album pour montrer ma fierté de faire notre musique", souligne Laura Beg.

Avant d'ajouter, qu'avec cet album, elle rend également hommage à Xavier Figaro, le batteur du groupe Ravanna. "Il a joué sur Lespri Sega. Il avait hâte de le voir sortir, mais aujourd'hui que c'est fait, il n'est plus là." Le musicien Xavier Figaro est décédé le mardi 25 janvier des suites d'un malaise.

Lespri Sega est composé de 12 titres qui parlent d'ambiance, du letan lontan et bien sûr d'amour. "Tous les Mauriciens se retrouveront sur l'album, car il renferme diverses sonorités du séga. Il y a des titres ambiancés et d'autres qui ont pour but de donner du courage au public. La plupart des titres ont été faits avec peu d'instruments pour retrouver cette sonorité de séga qu'on connaît bien."

Pour la composition des titres, Laura Beg confie qu'elle a reçu de l'aide de son époux, Alain Ramanisum. "Même mon fils de dix ans s'y est mis. Il m'a aidée sur les titres Sa to Lamizik et Follow me", souligne-t-elle.

Quid d'un clip? "J'attends de voir lequel des 12 titres deviendra le coup de cœur du public, car, après tout, si on fait de la musique c'est pour le public. Tout dépendra de son choix."

"Lespri sega" : Au fil des 12 titres

L'album commence fort avec le titre Sa to lamizik. "C'est un titre ou je parle de mon amour pour le séga", explique la chanteuse. L'album Lespri Sega enchaîne avec Bae, un titre qui est sorti pour la fête de la Saint Valentin. Enn Lot Koma Mwa est un morceau qui valorise la femme. Le Roi Ladi Lafé, qui est en créole réunionnais, est un clin d'œil aux fans de la chanteuse dans l'île Sœur. À propos de Lambiance Manael, Laura Beg dit : "Ce séga m'a transportée dans les temps anciens où on avait des discussions en musique.

" Persevere est un titre pour dire que "rien n'est impossible avec de la persévérance". La chanteuse explique qu'en concevant le morceau Follow me, "j'ai visualisé un mariage où tout le monde se met à la queue leu leu". Peser est un hommage aux pêcheurs, alors que Zoli Promes "parle de sentiment. Un jour nos amis disparaissent et on ne sait pas pourquoi".

Si mo pe reve est une chanson d'amour, alors que Vini danse est un séga "dans le même esprit que Tik Tike". Ayo monn ase c'est pour dire "kinn ase tann palab". Lespri Séga a été enregistré chez Ravanna Roots Studio. Le mixage porte la griffe de Richard Hein et l'arrangement musical celle d'Alain Ramanisum. Aux chœurs, on retrouve la voix de Caroline Jodun.

Agenda local et international : Rendez-vous sur scène

Afin de faire la promotion de son nouvel album, Laura Beg sera en concert ce samedi 30 juillet au Hennessy Park Hotel à Ébène. Le lendemain, dimanche 31 juillet, elle se produira à N'Joy, à Grand-Baie. Elle s'envolera ensuite pour un concert le 6 août au théâtre St-Gilles à La Réunion. Avant de mettre le cap sur le Canada pour une autre prestation prévue pour le 14 août. Son souhait : pouvoir bientôt proposer un grand concert en salle à Maurice.