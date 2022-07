Congo-Kinshasa: Le syndrome du cercle vicieux

Un peuple sans lieux de mémoire, sans repères historiques incontournables, sans commémoration suffisante de ses morts et de ses disparus , nombreux sans sépulture, nos massacrés de Mwenga , Kassika, Ruberizi, Makobola, Bunia, et autres lieux en Ituri et Equateur... les victimes des affrontements fort meurtriers entre troupes rwandaises et ougandaises à Kisangani, en particulier, en juin 2000, Béni , Butembo, Masisi, Rutshuru ... Bundu Dia Kongo, Kamuina Nsapu... Kenge... Un tel peuple est condamné à répéter l'histoire... dans une sorte de cercle vicieux... .

Une sorte de souricière où les mêmes s'organisent pour continuer à massacrer et piller sur notre territoire sous le regard de plus en plus impuissant de la Monusco et la complaisance désarmante de la Communauté internationale.

Le peuple congolais continue à attendre un mot de repentance, des regrets ou des excuses, à défaut d'une demande de pardon de l'Ouganda et du Rwanda...

Viendront-ils un jour?

A la place, le peuple congolais ne reçoit qu'arrogance, leçons de suffisance, renouvellement des menaces et agressions... nouvelles occupations. Peut-on croire à la bonne foi de tels États, à des engagements crédibles ? J'en doute fort.

JE NE CROIS QU'A LA PAIX DES BRAVES QUI NE RESPECTE QUE LE RAPPORT DES FORCES. Qui ne respecte que la force en présence.

Ainsi, rien ne peut remplacer les FARDC... leur montée irremplaçable.

Persévérant dans les efforts en cours, soutenons tous nos Forces armées et de sécurité.

Mettons en place une Commission nationale autonome pour le suivi et la mise en œuvre du Rapport Mapping.