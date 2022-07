Congo-Kinshasa: A travers l'ouvrage "Région des Grands Lacs Dynamique des conflits et Système de sécurité collective " - Néhémie Mwilanya apporte sa modeste contribution à la gouvernance sécuritaire

Le professeur Néhémie Mwilanya a officiellement présenté son nouvel ouvrage intitulé" Région des Grands Lacs Dynamique des conflits et Système de sécurité collective". C'était au cours d'une cérémonie de vernissage qui a eu lieu, vendredi 22 juillet 2022, au fleuve Congo Hôtel dans la commune de la Gombe. Plusieurs personnalités du pays, députés et sénateurs étaient présents pour apprécier l'apport de l'ancien Directeur de Joseph Kabila à la gouvernance sécuritaire de la République Démocratique du Congo. C'est le cas de Madame Nicole Bwatshia, Directeur de Cabinet adjoint du Président Félix Tshisekedi.

Cet ouvrage qui a été préfacé par le professeur émérite Augustin Mampuya et baptisé par le Doyen Nguya Ndila, spécialiste des questions des frontières dans la région, compte 443 pages pour trois parties.

L'auteur affirme que cet ouvrage est un apport porté aux Gouvernants actuels et à venir, pour aborder la problématique sécuritaire. "C'est une modeste contribution à la gouvernance sécuritaire de notre pays. Il faut un minimum de modestie lorsqu'on a été en charge, mais en même temps, il y a l'exigence patriotique qui ne peut pas vous laisser indifférent par rapport à ce qui se passe.

Lorsqu'il s'agit de la répétition de l'histoire, interpellé par ce dont on est détenteur en termes de solutions qui ont été apportées hier et qui peuvent encore servir aujourd'hui, on ne peut pas se taire ", a expliqué le Professeur Néhémie Mwilanya.

Dans l'ouvrage, l'auteur examine la dynamique des conflits et les étapes tendant à mettre en place un système de sécurité collective dans la Région des Grands Lacs, en Afrique de l'Est. Il évoque notamment le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, signé en 2006 par onze pays réunis au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en abrégé.

A en croire le professeur, la conférence sur la région des grands Lacs a été conçue comme une tentative de cadre d'organisation d'un système de sécurité collective adapté à la résolution des conflits susmentionnés. Car, d'après lui, c'est depuis près de Trente ans, qu'au moins six pays ont connu des crises politiques internes, qui ont dégénéré parfois en conflits à faible ou forte intensité, avec pour point de chute, des changements violents notamment en RDC, Ouganda, Rwanda, RCA, Burundi.

L'ambition d'accéder au trône de leadership régional et par endroit, d'élargir l'espace vital ou la Zone d'influence, justifie par ailleurs le comportement de certains acteurs régionaux qui interviennent souvent par procuration, a renchéri l'auteur.

L'ouvrage rappelle ainsi comment différentes rebellions nées dans ce contexte. C'est entre autres le cas, des CNDP, ADF et actuellement la Rébellion du M23 qui ont été traités par les structures des CIRGL à partir de 2007, en vue de galvaniser le système de sécurité collective de cette organisation naissante, basée sur des piliers traditionnels. Il s'agit, d'une part, de l'imposition du respect du protocole de non-agression et de défense commune, et d'autre part, de la création des mécanismes de règlement pacifique des différends.

L'ancien directeur de cabinet de l'ancien chef d'Etat Joseph Kabila, rappelle néanmoins qu'aucun système de sécurité collective ne peut se substituer à la responsabilité première incombant à tout Etat de forger un système national digne et efficace de son territoire et de sa souveraineté.

Signalons que cette cérémonie de présentation et dédicace du livre 'Région des Grands Lacs Dynamique des conflits et Système de sécurité collective " s'est fait en collaboration avec le centre d'études et de consultations stratégiques sur la Régions des Grands Lacs.