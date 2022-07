Congo-Kinshasa: Affaire Kabund - Kabasele Tshimanga contre les réactions de Kabuya et de l'assemblée nationale

Le Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, M. Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, Pionnier et Ancien Représentant de l'UDPS en France, manifeste son désaccord à l'égard des réactions du Secrétaire Général de l'UDPS Augustin Kabuya Tshilumba et du Bureau de l'Assemblée Nationale au point de presse de Jean-Marc Kabund-a-Kabund.

Pour l'ancien Représentant de l'UDPS en France qui a jugé lamentable et catastrophique la sortie médiatique de Kabund-a-Kabund déclare que ce dernier a fait preuve de manque de sagesse et d'intelligence politique dans ses déclarations.

Il pense que les propos orduriers de l'ancien Président intérimaire de l'UDPS qui ont été d'un niveau très bas au point où ils ont provoqué le dégoût et la nausée chez tous ceux qui l'ont suivi, ne devraient pas mériter cette attention de la part des dirigeants de l'UDPS et de l'Assemblée Nationale. Le rejet et la désapprobation par l'opinion publique nationale ont constitué la meilleure réponse. Il ne fallait pas en rajouter.

Le Pionnier de l'UDPS, Monsieur Kabasele Tshimanga, estime que cette chaotique sortie médiatique ne devrait pas faire l'objet des réactions officielles étant donné qu'il s'agissait d'une pure provocation de la part de Kabund-a-Kabund.

Comme on répond toujours un imbécile par le silence, la direction politique de l'UDPS devrait se taire. Car, tout le monde connaît l'homme Kabund-a-Kabund et ses extravagances. Il a rappelé que le Secrétaire Général Kabuya et ses amis, donc les Kabund's boys, qui ont cogéré avec l'ancien Président intérimaire, étaient mal placés pour sonner la charge contre celui-ci.

Quant à l'Assemblée Nationale, son Bureau ne devrait verser dans la basse flatterie pour ouvrir un dossier disciplinaire contre l'ancien Président intérimaire de l'UDPS, en sa qualité de Député National, pour ses démêlées avec son ex-parti.

Cette décision nous rappelle les tristes oukases du Comité Central du MPR alors parti unique contre les Treize Parlementaires et tous les autres opposants internes et externes au Maréchal Mobutu Sese Seko. Au point où tout le monde reconnaît plus tard, avec raison, que c'est le MPR qui a été le plus grand propagandiste des Treize Parlementaires et de l'UDPS.

C'est une erreur qu'il ne faut pas rééditer dans le cas de Kabund-a-Kabund. Il ne vaut pas cette publicité gratuite et l'officialisation de son statut de nouvel opposant au régime actuel qu'il est en train de rechercher, a-t-il poursuivi.

Dans le cas de l'UDPS ou celui de l'Assemblée Nationale, le Président National de l'UDS conseille, enfin, le silence face aux élucubrations et aux illusions de Kabund. Car, il sera bientôt jeté dans la poubelle par notre Peuple devenu mûr.