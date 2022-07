Tunisie: Référendum 2022 - Retard dans le démarrage des opérations de vote et manque d'équipements dans certains centres (ATIDE)

Tunis — L'Association Tunisienne pour l'Intégrité et la Démocratie des Elections (ATIDE) a constaté, lundi, un retard entre 10 et 26 minutes dans le démarrage des opérations de vote pour le référendum sur une nouvelle constitution tunisienne et ce, dans un certain nombre de centres de vote outre un manque d'équipements dans environ 26% des centres de vote observés.

Lors d'un point de presse, le président de l'association, Bassam Maâtar, a indiqué que les observateurs de ATIDE, dont le nombre s'élève à 430 en Tunisie et 6 à l'étranger, ont été empêchés de circuler librement dans les centres de vote appelant à leur garantir le droit d'accès à tous les endroits dans les centres de vote.

Pour sa part, la secrétaire générale adjointe de l'association, Sabrine Ghazouani, a signalé l'absence de signaux dans certains centres de vote à Mahdia et le non affichage des listes des électeurs dans les centres de vote à El Hamma et El Manara à Gabès outre le manque de formation des membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections à Gabès et à Béja.

En revanche, elle a souligné la présence de toutes les listes des électeurs ainsi que les dispositifs électoraux au centre de vote Cité Mohamed Ali à Ben Arous.

Ghazouani a, par ailleurs, indiqué que l'association a enregistré une infraction relative à l'influence des électeurs et un isoloir découvert au centre de vote Ennour à Jendouba outre un retard dans le démarrage des opérations de vote dans certains centres à Béja, Jendouba, Bizerte, Ben Arous, Kébili et Manouba.

A noter que les opérations de vote pour le référendum sur la nouvelle constitution ont démarré ce lundi à 6h sur l'ensemble du pays et se poursuivront jusqu'à 22h à l'exception des centres situés dans les zones frontalières qui fermeront leurs portes à 18h. Il s'agit des centres sis à Kasserine, Siliana, Jendouba, le Kef, Sidi Bouzid et Gafsa. Pour les Tunisiens résidents à l'étranger, les opérations de vote ont démarré depuis vendredi dernier.