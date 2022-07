Madagascar: Un scandale ou un non-événement ?

Le rideau de fer placé du côté du MAGRO Behoririka, samedi dernier, n'a pas permis aux partisans du TIM et le RMDM de tenir leur rassemblement.

Un scandale ou un non-événement ?

Le moment actuel où de nombreux voyants sont au rouge, est opportun pour l'opposition, pour tenter un mouvement de contestation, en espérant que la mayonnaise prenne, enfin. Faute d'avoir pu tenir leur manifestation, le TIM et les autres membres du RMDM n'ont pu le démontrer. En face, le régime ne veut pas prendre le risque de laisser une telle manifestation se tenir. Le défaut de présentation d'une autorisation était un motif tout trouvé pour justifier l'interdiction d'investir la place MAGRO Behoririka. D'aucuns avancent que si les partisans du TIM avaient pu tenir leur manifestation samedi, c'aurait été, peut-être, la brèche dans laquelle se serait engouffrée l'opposition et ce serait le début d'une longue série de manifestations hebdomadaires, avec le risque de voir le mouvement grossir, prendre de l'ampleur à mesure que se multiplient les sujets de mécontentement. Et, il faut le reconnaître, ils ne sont pas peu nombreux, auxquels se sont ajoutés dernièrement l'augmentation des prix à la pompe et l'inflation qui s'ensuit.

L'arrestation manu militari du Secrétaire général du TIM et du coordonnateur national du même parti, samedi matin, est bien entendu, vue du côté de Bel'Air comme un moyen de terroriser les voix discordantes. Criant au scandale, le TIM et les autres voix du RMDM y voient une démocratie foulée au pied. Pendant ce temps, en face, on montre que l'inaccessibilité du MAGRO par les manifestants ; l'arrestation puis la libération du SG et du coordonnateur national du TIM, étaient un non-événement et que les préoccupations étaient ailleurs. Entre autres, dans le Boeny, où des " zava-bita " sont bel et bien là, et que la population en tire profit...