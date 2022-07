Madagascar: Ministère de l'Economie et des Finances - La région Boeny a son Hôtel des Finances

Modernisation de l'administration publique et bonne gouvernance financière sont les maîtres-mots des actions entreprises par le ministère de l'Economie et des Finances conformément au velirano N°3 de rapprocher les services publics des citoyens et des contribuables.

Une initiative qui s'est concrétisée, une fois de plus avec l'inauguration vendredi dernier, par le président de la République Andry Rajoelina du tout nouvel Hôtel des Finances de la région Boeny.

Ressources propres internes

Installé dans la ville de Mahajanga, cet Hôtel des Finances financé sur ressources propres internes du MEF a non seulement le mérite de donner une touche de modernité à la Cité des Fleurs, mais a surtout le mérite de doter les fonctionnaires des services régionaux du ministère et les usagers, des infrastructures respectant les normes des services publics de proximité. L'immeuble de deux étages comporte 66 bureaux, deux salles d'informatique, trois salles de réunion et une salle de serveur. L'endroit est doté d'un parking et d'un espace vert. " Les principaux objectifs de ce projet sont, entre autres de rapprocher l'administration des citoyens et d'améliorer les services publics au niveau régional " a expliqué le président de la République Andry Rajoelina.

Guichet unique

L'Hôtel des Finances fait ainsi office de guichet unique regroupant les services techniques du ministère de l'Economie et des Finances décentralisés du ministère de l'Economie et des Finances. Il comprend notamment les services régionaux des impôts, des douanes, du contrôle financier, des soldes et pensions, du trésor, de l'économie et plan, du budget, des marchés publics... " La mise en place de l'Hôtel des Finances permet une meilleure fluidité des informations entres les entités concernées, rendant ainsi plus efficaces et plus efficientes les services publics " a expliqué, pour sa part la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. Le regroupement des services au sein de l'Hôtel des Finances permet, par ailleurs, de faciliter les traitements des dossiers administratifs auparavant éparpillés dans plusieurs bureaux loués. Ce qui permet au ministère de faire des... économies en termes de coûts d'exploitation.