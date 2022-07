Afrique: Football CHAN 2023 - Victoire des Barea 1 à 0 contre les Pirates des Seychelles

Un samedi magnifique pour les Barea qui ont pris la mesure des Pirates des Seychelles. Les Barea CHAN ont remporté la victoire par 1 but à 0 à Maurice et ceux du Beach Soccer par 5 à 2 à Roche Caïman. Les Malgaches ont pris de l'avance à la joute aller et sont attendus au tournant pour la phase retour.

Belle entrée. Après les défaites successives des Barea aux différentes compétitions footballistiques, les protégés de Roro Rakotondrabe renouent avec la victoire. Samedi sur le terrain du Complexe Sportif de Côte d'or, à Maurice, les Barea ont remporté la victoire face aux Pirates des Seychelles par 1 but à 0 pour le match aller de la double confrontation dans le cadre des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

Les Malgaches ont pris de l'avance dans cette course en attendant le match retour au Stade de Mahamasina. Arohasina Andrianarimanana dit Dax a inscrit le but de la victoire à la 24e minute du jeu. Le joueur du Fosa Juniors, rappelé par le coach pour ce match, a une fois de plus justifié qu'il a encore tout dans ses jambes. Samedi, à Maurice, les Barea locaux ont livré une belle copie. Dès l'entame de la rencontre, ils ont vite annoncé les couleurs et ont mis la pression aux Seychellois.

À la 15e mn, Koloina Razafindranaivo dit Racool aurait dû ouvrir le score sur un corner, mais stoppé par le gardien seychellois qui a relâché à son tour le ballon, malheureusement, le joueur du CFFA n'a pas pu enchaîner à nouveau. Nina Rakotoasimbola, le gardien de l'équipe A, qui était aussi appelé pour renforcer l'ossature de l'équipe réservée pour les locaux, était aussi décisif. Les occasions malgaches se sont enchaînées sur le terrain, mais ils ont buté dans la finition.

Changement payant.

À la reprise, la machine malgache a toujours semblé bien fonctionner. Dans tous les compartiments de la rencontre, les Malgaches étaient d'un cran au-dessus face à des adversaires qui n'étaient plus en mesure de contrecarrer.

Comme à la première mi-temps, les occasions ne manquaient pas pour les hommes de Roro Rakotondrabe, mais ses joueurs échouent dans la finition. C'est sur ce détail que les joueurs devront travailler. Et c'est sur ce score de 1 but à 0 que les Barea ont plié ce match aller joué en terrain neutre faute de terrain homologué par la CAF pour les Seychelles.

Le changement opéré par le technicien malgache a porté ses fruits par rapport à la prestation des éléments alignés à la COSAFA Cup en Afrique du Sud. Les Malgaches recevront les Seychellois, ce dimanche 31 juillet au Stade Mahamasina pour le match retour.