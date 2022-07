Tunisie: Ouverture du festival international de Sousse - Hommage et nostalgie

Une belle chorale, une exécution de haut niveau et des voix d'exception.

Un excellent choix pour une belle ouverture.

Devant un public hétéroclite de fans enthousiastes, s'est produite avec brio la troupe de l'association "Sombati" de musique arabe de Sousse sous la férule du duo Wajdi Mzali et Sofiène Khéchine, et ce, à l'ouverture du festival international de Sousse qui a eu lieu le samedi 23 juillet. La troupe est composée de 13 instrumentistes usant à merveille du luth, de la percussion, de la flûte, du violon, du violoncelle, de la cithare, de la contrebasse... et d'une chorale formée d'une vingtaine de choristes.

La troupe a débuté la soirée par l'exécution d'une composition intitulée "Sammai" suivie de quelques mouachahats orientales interprétées avec fougue et harmonie par une chorale ainsi que un Dawr : " Kollou men yaachak jamil", une composition de l'Egyptien Daoued Hosni, sur des paroles de Ahmed Achour Souleymen.

Pour sa part, l'artiste Wissal Hochlef a interprété avec une voix chaude et romantique une chanson d'Om Kalthoum: "Medem teheb, tonker lih", composée par Mohamed El Kassabji et dont les paroles reviennent à Ahmed Rami.

L'artiste Mohamed Touil, disposant d'une voix à grandes capacités, a interprété une chanson de Karem Mahmoud: "Amen aâlik, ya lil taouel", paroles de Fethi Goura, composition de Karem Mahmoud.

L'artiste Ameur Khalfallah a interprété avec une voix typique la chanson de Mohamed El Izabi : "Intelli fihom ya kamar".

Il a été suivi par l'artiste Mohamed B.Salah, invité d'honneur de la troupe, qui a interprété un cocktail de chansons tunisiennes et orientales dont "chaghaletni" de Adnen Chaouachi, "Ya chaghla bali" de feu Ali Riahi...

Enfin, la chorale a interprété avec harmonie et nostalgie plusieurs chansons de feu Ali Riahi dont "Yalli dhalemni", "Ayechha we yahmiha", "Ana kittir fi wakri nghanni".

Au terme de la soirée, la chorale a savamment interprété un cocktail de chansons du malouf tunisien, méritant ainsi les applaudissements nourris du public charmé.

Contacté à la fin de la soirée, le Dr Yousr Zinelabidine, membre fondateur de l'association Sombati de musique arabe de Sousse, nous a déclaré que la troupe Sombati a été sélectionnée pour assurer l'ouverture et qu'il est satisfait et très content de sa prestation.

Notons qu'au début de la soirée, un hommage a été rendu à quelques hommes de la culture et des médias natifs de la région qui ont contribué à l'épanouissement de ce festival par leur participation active et leur dévouement dont on cite notamment : Habib Jegham, Mansour Mathlouthi, Lotfi Beltaifa, feu Taoufik Khedhiri...