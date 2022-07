Tunisie: Festival mondial de la Magie à Carthage - Un billet pour deux

Le 2 août, la soirée à Carthage sera magique avec un somptueux spectacle qui va offrir Mystère et humour. Et pour que le plaisir soit complet, pour chaque billet acheté une gratuité.

Le Festival mondial de la magie est une référence grâce à une programmation exigeante et de qualité composée d'artistes magiciens représentant différents courants magiques. Ce Festival de magie met un point d'honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes les générations. A Carthage, les plus grands magiciens actuels seront présents. Deux heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitent s'émerveiller, rire et bien sûr être déroutés par tant d'habileté et de performance. Ce spectacle a déjà conquis plus de 300.000 spectateurs en Europe. Tous les numéros présentés ont été primés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux festivals de magie du monde.

Et pour que la famille tunisienne puisse amplement profiter de ce moment de choix, il a été décidé qu'un seul billet sera valable pour deux personnes adultes ou enfants de six ans et plus.

Le comité directeur espère ainsi alléger la pression sur le budget des familles qui souhaitent profiter d'un moment privilégié.

Il est à noter que l'histoire du FIC ne compte que quelques modestes spectacles dédiés aux tours de magie, et ce, malgré une demande sans cesse grandissante de la part du public.

D'où la programmation du spectacle "Festival mondial de la magie" qui est un évènement majeur à ne pas rater où le mystère, l'extraordinaire et l'humour se donnent rendez-vous !...

Ce spectacle réunit pour la première fois en Tunisie les meilleurs magiciens au monde (qui sont au nombre de neuf) qui présenteront des numéros à couper le souffle et qui s'adressent à tous les âges.