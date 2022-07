Maroc: L'intérêt royal pour le sport, une illustration de l'importance capitale de ce secteur dans le développement du Royaume

Casablanca — L'intérêt grandissant que SM le Roi Mohammed VI n'a eu de cesse d'accorder à la chose sportive depuis son intronisation démontre, si besoin est, l'importance capitale de ce secteur productif dans le développement tout azimut du pays et dans son rayonnement à l'international.

Le Souverain a toujours considéré, à travers les différents discours prononcés et Son engagement indéfectible, que le sport constitue un chantier prioritaire, lequel a été relancé à travers plusieurs réformes structurantes tant au niveau des lois et installations sportives, qu'en matière de gouvernance et de ressources financières à même de lui permettre de connaitre son plein essor.

Dans ce sens, SM le Roi a veillé à ce que toutes les conditions soient réunies pour permettre au sport national d'entrer de plain-pied dans le troisième millénaire et relever les différents défis. Ainsi, la politique sportive nationale ne s'est pas contentée de former des champions dans les différentes disciplines mais a veillé à la mise en place d'équipements sportifs à même de satisfaire la demande de la jeunesse marocaine.

Le Royaume, sous les hautes consignes de SM le Roi Mohammed VI, a insufflé une nouvelle dynamique à ce secteur par la réalisation de nombre d'infrastructures omnisports et de centres socio-sportifs de proximité, et la mise à niveau d'autres enceintes en vue de l'organisation par le Royaume d'évènements sportifs de très haut niveau.

Sous cette rubrique, SM le Roi Mohammed VI a procédé à l'inauguration du Centre national de football de Maâmoura après sa rénovation et sa reconstruction et L'a baptisé " Complexe Mohammed VI de football ".

Structure intégrée dédiée à la performance et au développement d'une pratique footballistique de haut niveau, ce complexe, réalisé par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), traduit la Haute sollicitude dont le Souverain n'a eu de cesse d'entourer le sport et la jeunesse et Sa volonté d'assurer aux professionnels du football national toutes les conditions de réussite et de succès afin qu'ils puissent représenter leur pays comme il se doit.

Dans l'optique de réaliser les objectifs tracés et couronner les efforts inlassables que le Souverain n'a eu de cesse de fournir pour la promotion du sport national, SM le Roi tient, chaque fois, à féliciter au téléphone les sportifs, clubs et fédérations sacrés au niveau international et leur envoyer des messages de félicitations, afin de les encourager à redoubler d'efforts et persévérer sur la même voie. L'occasion ainsi de leur rappeler la lourde tâche qui leur incombe de hisser haut le drapeau national et d'agir en véritables ambassadeurs du Royaume.

Les lourdes tâches assumées par le Souverain ne L'ont jamais empêché d'accorder un intérêt particulier au secteur sportif. Selon la vision royale, le sport est, avant tout, une école où se forme la jeunesse et acquière les différents outils pour contribuer à la prospérité et au développement du pays.

Par ailleurs, depuis l'accession du Souverain au trône de Ses glorieux ancêtres, des lois et textes d'application portant sur le sport et l'éducation physique, la lutte contre le dopage et les violences au sein des stades ont été promulgués, outre un important arsenal juridique ayant trait à la professionnalisation du football.

De ce fait, le sport d'élite a bénéficié d'un intérêt particulier et s'est vu consacrer toutes les ressources financières et scientifiques nécessaires afin de permettre aux champions marocains de se préparer comme il se doit et de manière scientifique et, par conséquent, hisser haut les couleurs nationales lors des rendez-vous continentaux et internationaux.

La haute sollicitude royale envers le sport et les sportifs se traduit également par l'intérêt accordé aux anciens sportifs qui ont énormément donné au sport marocain dans les différentes disciplines. Ils bénéficient désormais des services de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, dont la mission principale est de garantir une vie décente aux champions marocains en les soutenant socialement ainsi que leur ayant droits en termes de couverture sociale et de retraite.

Il va sans dire que le message royal adressé aux participants aux assises nationales sur le sport tenues à Skhirate en octobre 2008 a constitué un tournant décisif dans la politique sportive nationale et une feuille de route afin d'atteindre les objectifs escomptés.

SM le Roi Mohammed VI a également décidé de mettre en place la commission spéciale chargée du modèle de développement, dans son discours prononcé le 12 octobre 2018 à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 10ème législature, confortant ainsi la haute sollicitude royale à l'égard du sport et de la jeunesse.

Ce nouveau modèle de développement, en phase avec la Vision royale éclairée pour le secteur du sport, ambitionne de faire de ce domaine un véritable levier de développement humain, d'inclusion, de cohésion sociale et de lutte contre la misère, l'exclusion et la marginalisation.

Décidément, le sport constitue un axe central dans tout projet sociétal et contribue à faire rayonner les valeurs de patriotisme, de cohésion et de tolérance, de même qu'il se veut un pilier du développement humain et d'épanouissement des individus.