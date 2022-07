Sénégal: Législatives - La Ceda de Nioro " outille " ses 604 contrôleurs et superviseurs

La Commission électorale départementale autonome (Ceda) de Nioro du rip est de plain-pied dans les préparatifs du scrutin des Législatives de dimanche prochain. L'organe a formé, à travers des ateliers sur trois sites différents, quelque 604 contrôleurs et superviseurs qui seront déployés sur le terrain le jour du scrutin.

Selon son président El Hadj Ndiaye " au total, 604 agents, en raison de 1 contrôleur par bureau et un superviseur par lieu de vote, seront déployés dans tout le département. Ils ont été formés par nos experts sur ce que chacun d'eux est appelé à faire durant cette journée ". Il rappelle, dans la foulée, que " la vieille, on vérifie d'abord, avec les présidents, si le matériel adéquat est en place. En cas de manquements, on signale au préfet ou au sous-préfet pour qu'il puisse corriger avec le démarrage du vote ".

Le patron de la Ceda de souligner que ces agents sont appelés à vérifier la composition des bureaux de vote et l'identification des membres de ces bureaux conformément aux arrêtés des autorités préfectorales, et l'existence ou non de bureaux fictifs.

" A 13h, ils font le point sur le nombre d'inscrits et celui de votants et à 18h, à la fermeture, ils supervisent le dépouillement, la rédaction des Procès-verbaux, avec les présidents. Ensuite, au retour, des superviseurs sont désignés pour accompagner le cortège qui acheminera les Pv avant de se libérer ", a indiqué M. Ndiaye, qui assure qu'ils ont été formés sur toutes ces questions.