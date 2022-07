Algérie: Nouveau stade de Tizi-Ouzou - L'entreprise chargée des travaux d'aménagement intérieur installée

Alger — Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a annoncé, lundi dans un communiqué, l'installation de l'entreprise chargée des travaux d'aménagement intérieur et des travaux primaires et secondaires au nouveau stade de Tizi-Ouzou.

Le ministre du secteur, Mohamed Tarek Belaribi a procédé, dimanche, à l'installation de l'entreprise chargée des travaux d'aménagement intérieur, des travaux primaires et secondaires, des travaux de plomberie, des travaux électriques et des travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'égouts au nouveau stade de Tizi-Ouzou (50.000 places), a précisé la même source.

L'annonce a été faite lors d'une visite de travail et d'inspection effectuée par M. Belaribi pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ce projet.

Le premier responsable du secteur a inspecté également les travaux d'installation des gradins et a accordé à l'entreprise de réalisation un délai de 60 jour pour leur montage. Il procédera par la suite à l'installation de l'entreprise chargée de la réalisation du terrain principal, du circuit d'athlétisme et du stade secondaire.

Le ministre a instruit l'entreprise chargée des travaux d'aménagement extérieur de parachever les travaux dans les plus brefs délais conformément au contrat conclu, a ajouté le communiqué.