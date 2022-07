Madagascar: CUA - Distribution de 1 500 repas gratuits chaque samedi

Pour six samedis consécutifs, la Commune urbaine d'Antananarivo et ses partenaires organisent une distribution de repas chauds gratuits. Pas moins de 1 500 personnes en bénéficieront.

La solidarité à l'épreuve du froid. Depuis samedi, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) appuyée par ses partenaires comme Intelcia et Le Complexe ont procédé à la distribution gratuite de repas chauds aux personnes les plus démunies. Cette opération dénommée " Kaly mifanampy " sera organisée dans les six arrondissements tous les samedis depuis le 23 juillet au 27 août. " Avec le froid qui sévit dans la capitale, nous ne pouvons pas laisser les personnes les plus fragiles sans rien. Comme son nom l'indique, nous appelons tous les bienfaiteurs à nous épauler dans cette action sociale et solidaire pour donner du baume au cœur à ceux qui sont démunis ", selon la CUA. Les employés de la CUA effectueront du bénévolat pour que personne ne soit oublié.

Organisations.

Cette distribution est précédée de l'assainissement des quartiers. Pour le 1er arrondissement, les fokontany aux alentours du " lalamby " et derrière le cheminot Antanimena se donneront la main pour le nettoyage du quartier si la distribution des repas chauds se fera à l'EPP Antanimena I. Pour le 2ème arrondissement, la distribution se fera à l'EPP Ampasanimalo, les fokontany aux alentours de la pharmacie d'Ambanidia et Andohan'i Mandroseza seront chargés de l'assainissement des lieux.