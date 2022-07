Congo-Kinshasa: Produits pétroliers - Lancement de la campagne de contrôle de conformité des stations-service

Dans cette action, le ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilu, et son collègue des Hydrocarbures, Didier Budimbu, veulent combattre à la fois la prolifération des stations-service et la recrudescence des constructions anarchiques sur les servitudes.

Les inspecteurs de la commission interministérielle composée des experts de l'Urbanisme et Habitat ainsi que des Hydrocarbures et d'autres ministères encore sont lancés sur le terrain, à partir du 25 juillet, sur l'ensemble du territoire national. Ils ont comme, selon le ministre d'Etat chargé de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu, de vérifier toutes les autorisations administratives détenues par les exploitants des stations-service ainsi que leur conformité avec la réglementation et les obligations fiscales de l'Etat. Mais ce contrôle portera également sur la conformité des installations au regard des autorisations délivrées.

Pour le ministre Mwabilu, à côté de sanctions prévues par la loi contre les contrevenants, cette démarche sera également pédagogique. " A l'issue de chaque inspection, les résultats seront mis à la disposition de l'exploitant, avec une liste des actions à mener, toutes affaires cessantes, vis-à-vis de la réglementation, de la responsabilité individuelle, et des pénalités qui s'imposent contrevenant ", a-t-il expliqué.

Et de menacer tous ceux qui n'auront pas respecté cette période de mise en conformité de voir leurs stations-service purement et simplement fermées. " Nous avons l'obligation de faire en sorte que les stations ne soient pas un danger pour la population et que nous puissions avoir des stations-service aux normes ", a-t-il souligné lors d'une intervention, en début du week-end dernier à la presse.

Des sources proches de la Présidence de la République ont, dernièrement, noté que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, avait interpellé le gouverneur de la ville quant à la prolifération des stations-service dans la capitale congolaise. Et l'opinion fait constater, quant à elle, que ces stations-service qui poussent comme des champignons à travers la ville constituent un danger pour la population.

"Un jour, cette ville va brûler", faisait remarquer un acteur social dans une émission de télévision. Pour lui, il serait difficile d'éteindre le feu si une de ces stations penaient le feu, étant donné que dans certains endroits, elles sont mises côte-à-côte.

Les occupants des servitudes aussi visés

Pour le ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat, le gouvernement a également décidé de mettre fin, à travers la même commission interministérielle, à la recrudescence des constructions anarchiques sur les servitudes dans les centres urbains. Il a regretté qu'à l'issue de nombreuses mises en demeure faites par son administration à ces commerçants qui occupent la chaussée et les emprises publiques dont les débits de boisson et autres, rien n'ait bougé. Il a, par ailleurs, fait savoir que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa était saisi pour la démolition de ces installations construites sans respect des normes.