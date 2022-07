Congo-Brazzaville: Poiinte-Noire / Kouilou - Emmanuel Sitou officiellement installé dans ses nouvelles fonctions

Le nouveau président interdépartemental de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo (Unoc), Emmanuel Sitou, a pris officiellement ses fonctions, le 21 juillet dans la ville côtière, en présence de Jean Daniel Ovaga, Alexandre Honoré Paka, Paul Adam Dibouilou et Baron Fréderick Bouzoc, respectivement président national de l'Unoc, préfets des départements de Pointe-Noire, du Kouilou et du Niari.

Dans son allocution, Jean Daniel Ovaga a rappelé qu'aucune nation au monde ne s'est développée sans un secteur privé national fort, et le PIB d'une nation se multiplie par le nombre des entreprises qu'elle dispose. Lorsque nous allons commencer, poursuit-il, à rétablir le monde des affaires comme un modèle de l'économie social et solidaire, nous pourrons ainsi dire que nous accompagnons le président de la République vers cette volonté.

La crise congolaise est, selon ce dernier, à la fois conjoncturelle et structurelle, celle-ci est à la portée de l'intelligence des Congolais, ne pas relever le défi c'est faire injure à l'intelligence des Congolais.

" Nous devons dégager une masse critique en vue de nous permettre de faire face aux problèmes. Toute richesse d'une nation est générée par le secteur privé, l'Etat n'est que le pourvoyeur et le collecteur de l'épargne. Le couloir des opérateurs économiques c'est l'économie, ainsi nous prenons cet engagement de nous positionner aujourd'hui comme conseil économique du gouvernement de la République... Nous devons donner de la dignité, de la valeur et de l'honneur à la population congolaise qui attend beaucoup de nous.

L'objectif triennal de l'Unoc est de mettre un pari pour qu'on nous juge aux résultats, dans trois ans 500 adhérents, 200 mille emplois directs et indirects et 350 milliards au budget de l'Etat, c'est le défi que nous prenons dès aujourd'hui ", a déclaré le président national de l'Unoc.

Responsable de quelques sociétés, le nouveau président interdépartemental de l'Unoc à Pointe-Noire et au Kouilou, Emmanuel Sitou, remplace à ce poste Guy Omar. Dans l'exercice de ses fonctions, il a déclaré qu'il ira jusqu'au fond en vue de la création d'emploi et l'encouragement des chefs d'entreprises de ces deux départements et celui du Niari à regarder devant, à être ambitieux et à rechercher les marchés les plus importants.

" Un chef d'entreprise se caractérise par son comportement, c'est-à-dire c'est une personne qui a un bon état d'esprit et qui est en conformité avec ses obligations fiscales, patronales et sociales. C'est seulement de cette manière que l'on rendra service à l'Etat. Un chef d'entreprise n'est pas jugé par rapport au nombre de voiture qu'il possède dans son garage, plutôt par le nombre de personnes que ce dernier emploie ", a-t-il signifié.

Créée le 30 octobre 1985, l'Unoc est une organisation patronale, à but non lucratif, dotée d'une personnalité morale et juridique.