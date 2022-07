Congo-Brazzaville: Droits de l'Homme - L'Apvec bat le rappel des troupes

l'ONG de défense des droits de l'Homme a réuni tous ses membres, à l'occasion de sa rencontre mensuelle et stratégique, en vue de faire une rétrospection des activités et de baliser le chemin pour les jours à venir. Le comité directeur de l'Assistance aux personnes vulnérables et enfants du Congo (Apvec) vient de tenir, le samedi 23 juillet, sa réunion mensuelle et stratégique. A cette rencontre qui s'est déroulée dans la salle de fête F majuscule, au numéro 85 de l'avenue Lokolenge, dans la commune de Ngiri-Ngiri, dans une ambiance détendue, ont également été associés tous les membres d'honneur et actifs de cette association.

Lors de ces retrouvailles le point a été fait sur la marche de cette organisation, notamment sur les activités à venir prévus dans son canevas. Parmi ces activités, il y a notamment le renforcement des capacités des membres ainsi que d'autres prévues sur le terrain, dans le cadre de la promotion et la défense des droits de l'homme sous toutes leurs formes.

Un véritable rappel des troupes

La rencontre a réuni autour du président de l'Apvec, Maïck Lukadi, plus de cent membres actifs. Il y a eu également la présence de certains autres nouveaux membres. Dans son mot de circonstance, le président Maïck Lukadi a rappelé que l'Apvec, continue dans son partenariat avec le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'Homme (BCNUDH) ainsi que la Mission onusienne en République démocratique du Congo (Monusco). " C'est dans le cadre de ce partenariat avec le BCNUDH (HCDH-Monusco) que certaines autres activités vont être menées dans les tout prochains jours ", a précisé le président Maïck Lukadi, qui est également le point focal du sous-groupe Monitoring des lieux de détention et suivi judiciaire au niveau du bureau terrain de Kinshasa (BTK-Monusco).

Renforcement des capacités des membres et des partenaires

Dans son programme, l'Apvec prévoit, dans un futur proche, des formations pour le renforcement des capacités de ses membres d'honneur et actifs. Ceci, en vue de les outiller pour réaliser leur mission sur le terrain sans trop de difficultés ni lacunes. Cette ONG va également organiser, début août 2022, une formation sur les droits des personnes arrêtées à l'intention des officiers de police judiciaire des commissariats et sous-commissariats de police pour les quatre districts de la ville-province de Kinshasa.

La rencontre entre le comité directeur de l'Apvec et la base de cette organisation a permis à chacun des participants de soulever ses préoccupations et d'avoir des réponses précises et des éclaircissements auprès de l'organe dirigeant de cette ONG. Le terrain a été donc balisé en vue de commencer cette nouvelle période avec plus de sérénité et d'assurance de bien remplir la mission dévolue à cette ONG et à ses membres. Raison pour laquelle le président Lukadi a félicité tous les membres présents, qui ont, selon lui, affiché clairement leur ambition de travailler pour la promotion et la défense des droits humains.

" Je salue votre détermination à promouvoir et à défendre les droits humains. Je vous exhorte à continuer dans la même lancée, tout en sachant que les droits de l'homme doivent bénéficier à toute personne, sans distinction des races, des couleurs, des religions, des croyances ni de bords politiques, etc. ", a-t-il indiqué.