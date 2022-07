Gambie: Un juge en colère contre le défendant, qui a envoyé des individus pour le corrompre

Omar Jabang, le Juge Principal de la Cour de Première Instance de Kanifing a révélé sa colère à l'encontre du défendant.

Le Juge accuse le défendant d'avoir envoyé des individus lui proposer des pots-de-vin. Il a affirmé que le défendant a également demandé à des individus de l'appeler au téléphone afin de le persuader de prendre une décision en sa faveur. Il a fait ces remarques lors d'une affaire civile qu'il présidait.

" J'ai refusé d'accepter les pots-de-vin qui m'ont été offerts en votre nom. Je vous conseille de ne plus jamais entreprendre une telle démarche. Je vous conseille de ne plus jamais entreprendre une telle démarche. Les conséquences seront sévères si vous entreprenez encore une fois une telle démarche. Je suis là pour servir la justice, rien que la justice. Je ne dirai que le droit. Je suis un fervent croyant. Je ne priverai jamais le plaignant de son droit à la justice pour vous satisfaire. Je ne suis pas ce genre de juge " a-t-il déclaré au défendant.

Le témoin du défendant devait faire sa déposition. Le Juge Principal a demandé au défendant si son témoin était disponible. " Mon témoin était présent mais a dû partir parce que l'audience de la Cour devait débuter à 9h. Il ne pourra donc pas faire sa déposition " a déclaré le défendant à la Cour.

Le Juge a exprimé son désaccord avec le défendant. " Nous n'avons jamais débuté une audience à 9h. Nos audiences commencent toujours à 9h30. Vous avez menti à la Cour. L'audience devait débuter à 10h, et non pas à 9h. Le greffier de la Cour donne toujours les dates et heures d'audience " a déclaré le Juge.

Le Juge Jabang a alors demandé au greffier de vérifier dans son agenda si l'audience devait débuter à 9h. Le greffier a vérifié dans son agenda et a confirmé que l'audience devait débuter à 10h, et non pas à 9h.

Une motion avait été déposée devant la cour pour l'annulation de l'ordre de la cour ordonnant au défendant le paiement d'une compensation de 3.000 dalasis au plaintif pour ses frais et dépenses. Le Juge a demandé au défendant de présenter sa motion. Le défendant a alors déclaré à la Cour son opposition au paiement de la somme de 3.000 dalasis accordé par la Cour au plaintif.

Il a été demandé au plaintif de répondre à la motion présentée par le défendant. Il a déclaré à la Cour qu'il mérite l'octroi de cette compensation par la Cour car cette procédure judiciaire a subi quelques revers dus aux actions du défendant.

Le Juge a exprimé son accord avec le plaintif et a conclu que l'audience ne pourrait suivre son cours car le témoin du défendant a décidé de ne pas attendre et de quitter le tribunal, la cause d'un autre délai. Il a accordé une somme additionnelle de 1.000 dalasis au plaintif.

