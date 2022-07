Sénégal: Bourse - Forte remontée de l'indice BRVM 10 ce 25 juillet 2022.

Après un repli de 0,38% vendredi 22 juillet 2022, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) connait une forte remontée de +1,45%au terme de la séance de cotation de ce lundi 25 juillet 2022.

Cet indice présente ainsi 162,38 points contre 160,06 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), il a enregistré une progression de 0,77% à 208,69 points contre 207,10 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 541,010 millions de FCFA contre 869,665 millions de FCFA précédemment.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 48,103 milliards de FCFA à 6282,168 milliards de FCFA contre 6234,065 milliards de FCFA le vendredi 22 juillet 2022.

Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 8013,796 milliards de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 6,78% à 1 575 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 3,77% à 14 990 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 1,70% à 1 195 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 1,23% à 12 350 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 1,12% à 9 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 6 845 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,37% à 825 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,73% à 3 410 FCFA), Société de Caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 6 000 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 1,61% à 6 100 FCFA).