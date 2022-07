Afrique: Le 21ème festival national d'Ahidous du 05 au 07 août prochain à Ain Leuh

Ifrane — La 21ème édition du festival national d'Ahidous aura lieu du 05 au 07 août prochain à Ain Leuh, à l'initiative de l'Association Taimat pour les arts de l'Atlas.

Organisée avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et en partenariat avec d'autres organismes, cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à préserver le patrimoine culturel dans ses multiples expressions et manifestations et à assurer sa continuité.

Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cet art authentique, le festival national d'Ahidouss prévoit la participation de plusieurs de troupes représentant différentes provinces et régions du Royaume.

Cette édition, initiée en collaboration avec la province d'Ifrane et la commune de Ain Leuh, comprend aussi une conférence axée sur l'art d'Ahidous animée par des universitaires et des professionnels en la matière.

Le Festival national d'Ahidous sera rehaussé par une cérémonie en hommage à une pléiade d'artistes des arts populaires amazighs en reconnaissance à leur contribution à l'art d'Ahidous.

Cet événement vise à créer un espace d'échanges et de rencontres entre poètes, artistes et chercheurs spécialisés en matière de culture amazighe, et à mettre en valeur l'authenticité de l'art et de la culture amazighe.