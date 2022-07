Togo: Mobilité et inclusion

Le conseil des ministres, qui s'est réuni lundi, a écouté une communication relative au projet de réorganisation du transport public urbain de personnes par taxi, taxi-moto et tricycle.

'Pour permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle dans le développement des autres secteurs d'activités et dans le but de consolider les résultats déjà acquis, il est nécessaire que des actions urgentes y soient menées en général et plus particulièrement dans le sous-secteur des transports routiers. Ce dernier assure plus de 90% des déplacements des personnes et des biens', indique le communiqué.

Cette communication avait pour objectif, précise le texte, de présenter la mise à jour du cadre règlementaire relatif aux activités de transport urbain en prenant notamment en compte les transports effectués par les motocycles et les tricycles. Les détails n'ont pas été précisés.

L'activité est en forte croissance. Elle emploie des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup de jeunes. Elle est un moyen de générer des revenus pour de nombreux togolais.