Afrique: Championnats d'Afrique de sambo Cameroun 2022 - Le pays remporte deux médailles

Les deux sambistes congolais, engagés au championnat d'Afrique de sambo organisé du 16 au 17 juillet au Palais polyvalent des sports de Yaoundé au Cameroun, sont rentrés chacun avec une médaille de bronze respectivement dans les catégories des moins 79.0kg et 58.0kg.

La 16e édition du championnat d'Afrique de sambo a regroupé seize pays pour soixante-dix sambistes dont deux Congolais, à savoir Radich Loubaki en catgégorie des moins de 79.kg et Junior Hounzonlin chez les moins de 58kg. La moisson des Congolais au championnat d'Afrique de Sambo a été jugée acceptable pour le président de la Fédération congolaise de sambo, Arnaud Ndenguet, au regard du nombre des athlètes engagés et des moyens mis à la disposition de la dernière-née des fédérations sportives congolaises.

A l'issue de la compétition qui a été remportée par le Cameroun, pays organisateur, avec huit médailles en or, suivi du Maroc (champion sortant), six médailles en or, et l'Egypte trois médailles en or, les Congolais se sont arrêtés à la troisième marche chez les moins de 79kg par Radich Loubaki et des 58.0kg par Junior Hounzonlin.

Radich Loubaki a été précédé dans sa catégorie par Badreddine Diani du Maroc (médaille d'or) et François Roger Okoua du Cameroun (médaille d'argent), tandis que chez les -58.0kg Junior Hounzonlin est troisième après le marocain Yasser Bouhessoune (médaille d'or) et Betoubana Krishma (médaille d'argent)

Soulignons que la compétition a été marquée par la victoire de NJI Moluh Seidou, premier africain champion du monde de l'épreuve qui a remporté sa quatrième médaille dans la catégorie des 98.0kg au niveau continental. Il s'est imposé en finale face à l'Egyptien Abdafatah Khalad.