Congo-Brazzaville: Ouesso-Pokola

La ville de Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, sera dans les années à venir reliée à celle de Pokola par une route bitumée. Le ministère de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier a dépouillé le 22 juillet dernier à Brazzaville les offres relatives à la réalisation du projet.

L'entreprise qui sera retenue à l'issue de l'examen minutieux des dossiers aura la charge d'aménager et de bitumer le tronçon routier de 47km situé dans la grande forêt équatoriale, au nord Congo. Un pont de 616m de long sera construit sur la rivière Sangha, l'un des plus importants affluents du fleuve Congo.

Le gigantesque ouvrage d'art va surplomber le cours d'eau et mettre ainsi fin aux tracasseries de la traversée auxquelles sont confrontés les routiers. A la fin des travaux, le trafic routier sera dense et fluidifié entre la Sangha et la Likouala, au grand bonheur des sociétés forestières et des communautés.

Les aires protégées et autres sites pittoresques de la zone deviendront plus accessibles. L'écotourisme connaîtra un essor au parc national Nouabalé-Ndoki qui compose avec deux autres du Cameroun et de la République centrafricaine le Tri national de la Sangha inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco.

La route Ouesso-Pokola va accélérer le désenclavement de la Likouala, le dernier département du pays qui n'est pas encore connecté à la capitale par une voie asphaltée. Elle fait partie des segments du corridor 13 devant relier Brazzaville, Bangui et N'Djamena. Un projet d'une telle ampleur exige aux pouvoirs publics et aux partenaires de tenir leurs engagements, et aux entreprises retenues d'exécuter les travaux dans le strict respect des délais et des règles de l'art.