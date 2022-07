Congo-Brazzaville: Ecole Emmaüs - Le recyclage des enseignants continue

Les enseignants du Complexe scolaire Emmaüs, une école inclusive située aux environs de Brazzaville à Kintélé, dans le département du Pool, sont en recyclage depuis quelques semaines. La 3e session du recyclage des enseignants du Complexe scolaire Emmaüs prendra fin en août prochain. Elle est axée sur la définition de l'école inclusive, la place du Complexe scolaire Emmaüs dans l'éducation congolaise ainsi que sur l'initiation et l'approfondissement du braille. La formation fait suite à celles organisées respectivement en 2020 et 2021 sur la méthodologie des disciplines.

L'objectif étant d'offrir aux élèves voyants et déficients visuels un programme équilibré, avec des méthodes pédagogiques, des ressources et des techniques modernes, innovantes dans une atmosphère de respect mutuel, de confiance et de dignité. Durant un mois, les inspecteurs de différentes directions vont édifier les apprenants sur la gestion administrative, la pédagogie, le braille ainsi que sur la psychologie de l'enfant.

Les apprenants bénéficieront à cette occasion des connaissances sur l'évaluation des acquis scolaires avec l'organisation-cahiers de composition-relevé de notes-numérisation, la maîtrise des valeurs professionnelles, le maniement des programmes scolaires et l'élaboration de la fiche pédagogique, la maîtrise de la méthodologie des mathématiques et démonstration ainsi que les violences en milieu scolaire.

Le vice-président de l'ONG Viens et vois, Dieudonné Mbimi, a qualifié cette session de suivi pédagogique des enseignants sous forme d'encadrement de proximité, de conférences et de séminaires avec l'aide des inspecteurs chevronnés. Il a sollicité l'assiduité des apprenants et des formateurs afin de parler d'un véritable succès du projet.

En rappel, le Complexe scolaire Emmaüs est une première école inclusive au Congo. Elle intègre à la politique de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture qui définit l'éducation inclusive comme une approche qui consiste à réfléchir sur les changements à apporter aux systèmes éducatifs pour qu'ils répondent à la diversité des apprenants.