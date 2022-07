Afrique: Congo-Russie - L'axe Brazzaville-Moscou au beau fixe

Arrivé la veille à Oyo, pour une visite de travail de 48 heures, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est entretenu pendant un peu plus de deux heures, lundi 25 juillet, avec le président Denis Sassou N'Guesso.

Le chef de l'Etat congolais et son hôte ont évoqué les questions de coopération bilatérales et fait un tour d'horizon de l'actualité internationale, en mettant l'accent sur le conflit en Ukraine et les nombreuses crises qui secouent l'Afrique et le Moyen-Orient.

Au sujet des liens entre son pays et le Congo, Sergueï Lavrov s'est félicité de la convergence de vues entre Brazzaville et Moscou dans plusieurs domaines et annoncé la tenue dans quelques semaines, dans la capitale congolaise, d'une grande commission mixte axée sur l'économie et les nouveaux investissements.