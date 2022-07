Algérie: Lamamra reçu par le président syrien

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, lundi à Damas, par le président syrien, Bachar Al-Assad, à qui il a remis un message écrit du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de sa visite de travail à Damas en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu au Palais du peuple par le président de la République arabe syrienne, M. Bachar Al-Assad, à qui il a remis un message écrit de son frère le président Abdelmadjid Tebboune, tout en lui transmettant ses sincères salutations et son vœu de voir la Syrie recouvrer sa sécurité et sa stabilité et retrouver la place qui lui sied au double plan régional et international", lit-on dans le communiqué.

Le président Bachar Al-Assad a exprimé "ses remerciements et sa profonde gratitude à son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, mettant en avant les sentiments d'estime, de gratitude et de confiance que voue la Syrie à l'Algérie, peuple et gouvernement, au regard des liens historiques étroits liant les deux pays et peuples frères et des positions constructives et positives de l'Algérie vis-à-vis de la crise syrienne depuis son début", note la même source.

La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de fraternité et de coopération historiques entre les deux pays et de procéder à un échange de vues et d'analyses sur la situation actuelle sur la scène arabe et les perspectives de renforcement des relations entre les pays de la région pour leur permettre de relever les défis communs qui se posent dans divers domaines, a précisé le communiqué.

Les entretiens ont également permis de "souligner la ferme détermination des dirigeants algérien et syrien à renforcer et enrichir la coopération bilatérale et à poursuivre et intensifier la concertation et la coordination conformément à leur attachement commun aux principes et objectifs de l'action arabe commune", selon la même source.

Au siège du ministère syrien des Affaires étrangères, M. Lamamra a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue syrien, Faisal Al-Miqdad, suivis d'une séance de travail élargie aux délégations des deux pays.

Les entretiens ont porté sur "nombre de questions liées aux relations bilatérales et aux voies de leur renforcement, outre des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties se sont félicités des liens fraternels solides et séculaires marquant l'histoire commune des deux pays et deux peuples frères, et ont exprimé leur aspiration à concrétiser les perspectives prometteuses de cette relation stratégique et à consacrer une harmonie et une convergence des positions entre les deux pays basées sur les valeurs et principes consacrés aux plans régional et international", précise le communiqué.

La partie syrienne a salué "le rôle constructif et prépondérant de l'Algérie sur la scène arabe, réaffirmant le soutien de la Syrie aux efforts consentis par l'Algérie pour concrétiser la Réconciliation nationale palestinienne, garantir une préparation optimale du sommet arabe, et promouvoir des solutions pacifiques aux crises qui menacent la paix et la stabilité dans son voisinage régional et son prolongement africain", selon la même source.

Au terme des entretiens, "les deux parties ont convenu d'insuffler une nouvelle dynamique aux mécanismes de coopération bilatérale et d'accélérer le rythme de coordination à tous les niveaux concernant les développements effrénés aux plans régional et international", conclut le communiqué.

