Afrique: Le Caire accueille le séminaire annuel sur les licences de club de la CAF

Du 27 au 29 juillet 2022, le département du football professionnel de la CAF organise un important séminaire continental sur les licences de club de la CAF. La rencontre annuelle a lieu au Caire, en Egypte. Au cours de cet événement historique, la CAF lancera plusieurs nouveaux règlements, une plateforme en ligne, ainsi que des projets liés à la licence des clubs, aux stades et à la professionnalisation du football de clubs en Afrique.

Au rang des participants et invités, des membres du Comité exécutif de la CAF, des commissions d'organisation de la CAF, des 54 associations membres, des unions zonales, de la FIFA et des confédérations sœurs, de FIFPRO Afrique et des instructeurs des Licences de club de la CAF entre autres.

Pour Muhammad F. Sidat, responsable du football professionnel de la CAF, " Ce séminaire continental va être un moment marquant pour la CAF. Nous allons engager des discussions avec les associations membres de la CAF, lancer le nouveau système d'octroi de licences aux clubs de la CAF et du règlement des stades, en plus de la plateforme en ligne de licence des clubs de la CAF. Nous avons des attentes très élevées vis-à-vis de ce séminaire et nous espérons que les participants pourront tirer le meilleur parti des sessions. "

Programme complet :

27 juillet 2022 (Jour 1)

Cadre réglementaire de l'octroi de licence aux clubs de la CAF (édition 2022)

Lancement de la plateforme en ligne de licences aux clubs de la CAF (CLOP)

Session de formation - Plateforme en ligne de licences aux clubs CAF (CLOP) - Analyticom

28 juillet 2022 (Jour 2)

Session de formation 2 - Plateforme en ligne de licences aux clubs (CLOP) - Analyticom

Table ronde sur l'octroi de licence aux clubs organisée par la CAF - FIFA et Confédérations

Arriérés de paiement - Muhammad F. Sidat, Responsable du football professionnel de la CAF

Audit externe et vérifications ponctuelles de l'octroi de licences aux clubs

Séance de discussion sur le football professionnel et les licences de clubs organisée par la CAF - FIFA et Confédérations

29 juillet 2022 (Jour 3)

Cadre réglementaire des stades de la CAF (édition 2022) et directives de pré-inspection des stades

Session de formation 3 - Plateforme en ligne d'octroi de licence aux clubs de la CAF (CLOP) - module de l'inspection de stade

Session pratique - Inspection du 30 June Stadium du Caire

Match de foot