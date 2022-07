Gabon: ENCSG - Restitution des travaux de réformes pour la reprise des activités académiques

L'Ecole nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques (ENCSG), par le biais de son Directeur Général Sylvain Ndounga M'biaka, a procédé le vendredi 22 juillet 2022, à la clôture des travaux du Conseil scientifique et pédagogique. Le rapport quant à lui, a été présenté par le Pr Annie Beka Beka, Coordonnateur scientifique et pédagogique et réceptionné par le Directeur de Cabinet, Maurille Nicaise Nzao Mabika, en lieu et place du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Olivier Abel N'Nang Ekomiye empêche. Lesdits travaux portaient sur la validation et la restitution des réformes de l'établissement.

Il faut reformer l'école afin qu'elle s'arrime aux standards internationaux. Tel est le souhait des membres du Conseil scientifique et pédagogique de l'Ecole nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques (ENCSG), qui durant trois jours, ont travaillé d'arche pied dans les locaux dudit établissement.

Tout en souhaitant la bienvenue aux autorités administratives, scientifiques et pédagogiques, Sylvain Ndounga M'biaka, Directeur Général de l'Ecole nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques (ENCSG) atout d'abord salué la franche collaboration des uns et des autres. Laquelle collaboration a abouti à des résultats probants, permettant le démarrage effectif de la reforme de l'école. Aussi, a t-il remercié le Président de la République, qui pour lui," ne cesse d'oeuvrer en faveur de l'Ecole gabonaise".

Le Directeur Général de l'Ecole nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques retient que plusieurs recommandations pertinentes ont été formulées à l'endroit des pouvoirs publics, de l'encadrement de l'Ecole et vis-à vis des partenaires scientifiques et institutionnels, en vue de faciliter la mise en oeuvre de ladite réforme.

Ces réformes, poursuit-il " constituent la trame du rapport général qui a été présenté par le Pr Annie Beka Beka, Coordonnateur scientifique et pédagogique". Un rapport, espère t-il, va constituer, à n'en point douter, un "outil d'aide à la décision des pouvoirs publics, un document de référence qui, selon Sylvain Ndounga M'biaka, marquera l'histoire de l'Ecole, et sera un guide pour le suivi et la mise en oeuvre de la réforme.

En lieu et place du ministre en charge de l'Habitat et de l'Urbanisme, c'est son Directeur de Cabinet, Maurille Nicaise Nzao Mabika qui a clos la cérémonie. Il a souligné que les participants à cet atelier ont "travaillé à valider les nouveaux programmes de ENCSG, qui actent correctement la forme de cet important instrument de formation et de perfectionnement du personnel de l'Habit et de l'Urbanisme".

Aussi, le Directeur de Cabinet a t-il transmis le message du ministre Olivier Abel N'Nang Ekomiye. Ce dernier, dira t-il, "se réjouit de cette démarche qui va permettre l'école de s'arrimer au système LMD qui accorde plus de performance à la formation en combinant connaissances théoriques et pratiques". Le membre du gouvernement et ses collaborateurs peuvent donc se féliciter de contribuer par les résolutions adoptées .