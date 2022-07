Algérie: Le Groupe Sonelgaz accompagnera la création des zones industrielles à Ouled Djellal

Ouled Djellal — Le Groupe Sonelgaz accompagnera la création des zones industrielles à Ouled Djellal à travers leur raccordement à l'électricité et au gaz naturel, a affirmé lundi depuis cette wilaya, le Président-directeur général du Groupe, Mourad Adjal.

Les nouvelles infrastructures industrielles devant être réalisées seront raccordées à l'électricité et au gaz, en fonction des quantités demandées avant que les investisseurs ne lancent la concrétisation de leurs projets, a précisé le même responsable au cours d'une séance de travail, tenue à l'Institut national de formation professionnelle Bouzid Smati au chef-lieu de wilaya, en compagnie du wali, Aissa Aziz Bouras, et en présence de cadres du Groupe et des partenaires, dans le cadre des rencontres organisées par Sonelgaz à travers le pays pour faire le bilan du secteur.

Il a ajouté que le Groupe Sonelgaz est prêt à financer n'importe quel projet dans le cadre des efforts visant l'encouragement des investisseurs, précisant que la création des zones industrielles faisant objet d'études sera accompagnée par le Groupe au même titre que les autres secteurs de développement comme l'agriculture et l'habitat.

Il a également souligné qu'actuellement une coordination est en cours avec les services de la wilaya pour étudier le volume de l'énergie demandée dans le cadre des préparatifs pour activer l'investissement et booster le développement local.

M.Adjal a indiqué, en outre, que programme de l'Etat pour la prise en charge du secteur agricole à Ouled Djellal a concerné le raccordement de toutes les zones enclavées à l'électricité, faisant état d'un taux de couverture en électricité estimé à 95% et 73% en gaz naturel.

Dans ce contexte, il a relevé que le Groupe Sonelgaz veille à la prise en charge instantanée des régions qui souffrent encore de déficit ou d'inexistence de l'énergie, et ce dans le cadre de différents montages financiers.

Le même responsable a annoncé, par ailleurs, la mise en service "avant la fin du troisième trimestre 2022" de deux projets pour l'amélioration de l'approvisionnement en énergie dans cette wilaya.

Il s'agit, selon lui, de deux postes de transformation d'énergie (30/60 kilovolts) à Doucène et Sidi Khaled d'une capacité globale de 80 mégawatts.

Le même responsable a aussi présenté une série de projets inscrits visant l'amélioration de l'alimentation en électricité devant être mis en service en 2027, à savoir la réalisation de 4 réseaux de transport d'électricité de haute tension entre le chef-lieu de wilaya et les différentes régions comme la localité El Bared et Sidi Khaled, et Tolga dans la wilaya de Biskra et le nouveau centre source.

A cette occasion, le PDG de Sonelgaz a assisté à un exposé sur le secteur dans la wilaya, présenté par les responsables locaux du Groupe, avant d'écouter les préoccupations soulevées à travers les interventions des élus des collectivités locales, notamment celles en rapport avec le retard dans la réalisation des projets, les raccordements en électricité, l'amélioration de l'accueil des citoyens et le recrutement.