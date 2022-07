Tunisie: Spécial référendum - Un processus maîtrisé et quelques infractions

Toutes les infractions seront réprimées comme le stipule la loi portant création de l'Instance supérieure indépendante des élections. Les rapports des observateurs seront pris en considération avant l'annonce des résultats définitifs La journée d'hier, lundi 25 juillet, a été particulière dans l'histoire contemporaine de la Tunisie, une journée censée ouvrir la voie à l'instauration de la troisième République, au cas où les Tunisiens avaliseraient la nouvelle Constitution à l'issue du référendum populaire appelé à se dérouler de 6 heures du matin à 22 heures dans l'ensemble des 11.614 bureaux de vote que compte le pays.

Hier, donc, les Tunisiens ont été appelés à dire oui ou non au texte de la nouvelle Constitution censée régir le paysage politique national au cours des prochaines années, voire des futures décennies, en remplacement de la Constitution du 27 janvier 2014 qui a vécu quand le Président Kaïs Saïed a fait activer le 25 juillet 2021 l'article 80 de cette même Constitution instaurant l'état exceptionnel ouvrant la voie à l'élaboration d'une nouvelle Constitution et à l'organisation, le 17 décembre prochain, d'élections législatives anticipées.

Mais comment les Tunisiens ont-ils exercé, hier, leur droit à avaliser ou à rejeter la nouvelle Constitution soumise à leur vote hier et quelle affluence les milliers de bureaux de vote ont-ils vécue tout au long de la journée d'hier, ou au moins jusqu'à 17 heures, moment où le présent article était rédigé, sans oublier de passer en revue ce que les bureaux de vote ont enregistré comme infractions électorales de nature à jeter les soupçons sur les résultats et de nature à discréditer le référendum lui-même, comme le soulignent ceux qui s'opposent au processus du référendum et crient sur tous les toits, bien avant même le démarrage de l'opération vote, que les résultats sont connus d'avance quels que soient les taux de participation et le nombre des oui que les électeurs exprimeront.

Des infractions, mais...

Et les observateurs représentant les associations Atide et Mourakiboun de se relayer sur les plateaux TV et radios pour relever les infractions commises dès les premières heures de l'ouverture des 11.614 bureaux de vote à travers l'ensemble des régions de la République. Ainsi, les infractions ou irrégularités qui ont accompagné le démarrage de l'opération vote ont-elles consisté, entre autres, en l'incapacité pour plusieurs Tunisiens résidant à l'étranger de retour au pays de pouvoir participer au vote du fait qu'ils sont inscrits dans les pays étrangers de résidence, en le comportement de certains membres des bureaux de vote qui n'ont pas hésité à influencer le vote des électeurs, allant même jusqu'à voter à leur place et aussi en l'absence d'observateurs tunisiens ou étrangers dans plusieurs bureaux de vote où certains ont enregistré l'absence même des membres délégués par l'Isie elle-même.

Du côté de l'Isie, plus particulièrement par la voix de Mohamed Tlili Mansri, porte-parole de l'Instance, on assure que toutes les infractions constatées par les observateurs relevant aussi bien de l'Isie que des associations assurant le suivi de l'opération électorale seront étudiées à fond et le conseil de l'Isie prendra les mesures appropriées concernant toutes sortes d'infractions.

Pour ce qui est du taux de participation au vote enregistré au moment de la rédaction du présent article (vers 17h00), il était de 12,8%, soit plus d'un million d'électeurs, selon les déclarations de Mohamed Tlili Mansri. L'Isie s'attend à ce que ce taux de participation aille en augmentant jusqu'à 22h00, heure de la fermeture des bureaux du vote, et on a programmé une conférence de presse vers 22h30 pour annoncer le taux final de participation au référendum.

Quant à la date à laquelle seront proclamés les résultats définitifs relatifs au référendum, c'est-à-dire les taux de participation du oui, du non et des bulletins blancs, Mohamed Tlili Mansri a précisé que l'Isie bénéficie de trois jours pour faire les comptes qu'il faut et annoncer les résultats qui couronneront le référendum. Il ajoute toutefois : "Rien n'empêche l'Isie d'annoncer les résultats définitifs, demain, c'est-à-dire aujourd'hui mardi 26 juillet 2022 au cas où le bureau directeur parviendrait à étudier tous les rapports qui lui parviendront, à temps, et à trancher".