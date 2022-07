Afrique: Tennis de table / Championnats d'Afrique jeunes - Les doublettes algériennes U15 et U19 qualifiées en quarts

Tunis — Les doublettes algériennes des catégories U15 et U19 (garçons et filles) se sont qualifiées, lundi à Tunis, aux quarts de finale des Championnats d'Afrique des jeunes de l'ITTF qui se déroulent en Tunisie depuis le 22 juillet et prendront fin dans deux jours. Chez les U15, le double garçon composé d'Abadli Wafi Chams Eddine et Chakib Mahgoun s'est qualifié aux dépens des Sud-africains Scholtz Ruan-Williams Xhaiden (3-1) et affrontera, en quart mardi, la paire tunisienne Hsayri Chadi-Jerbi Adlène.

Par contre, l'autre doublette algérienne (Khenniche Sofiane et Bilel Zoutiene) n'a pas pu aller au delà des 8es de finale, en perdant 3-0 devant la paire du Nigéria (Mustapha Mustapha/Mustapha Musa).

En double filles, le duo Sadi Hana/Seddiki Madina exempté des 8es rencontrera, mardi en quart la paire tunisienne composée de Hamraoui Mariem et Saidi Ela. Tandis que la seconde paire (Gouasmi Alae-Takherist Khouloud), vainqueur en huitièmes contre son homologue du Maroc (Ghounim Malak et Berrada Dina) 3-1, en découdra en quart avec celle de la Tunisie qui comprend les sœurs Brahimi Mariam et Nour El Imen).

Dans la catégorie des U19, les garçons algériens du double (Bella Maheidine-Rais Amine) et (Azzala Abderrahmane-Belabbas Meziane) se sont aussi qualifiés aux quarts de finale qu'ils disputeront mardi.

Bella et Rais ont éliminé, tour à tour, Mbongia Christian/Ngefuassa Exance du RD Congo et Hamranah Alhusayn/Ienanah Jummah (Libye) sur le même score (3-0), et seront face à face avec la paire tunisienne Abid Youssef/Guerfali Hamza pour une place en demi-finale.

De son côté,la paire Azzala-Belabbas vainqueur, respectivement, devant Muta Christian/Olenga Jasue (RD Congo) et Elramalli Hussein/Hamrana Ali (3-0). En quart, le duo algérien défiera Adegoke Muizz Olawale/Kuti Matthew du Nigeria.

Les U19 filles (Belache Melissa/Merzoug Cheima et Kessaci Amina/Tahmi Hadjer) joueront également les quarts de finale du tournoi et affronteront, respectivement, Riahi Molka/Zoghlami Maram (Tunisie) et Naidoo Kiara/Maswabi Boipelo (Afrique du Sud), mardi à Tunis.

Le premier duo algérien avait éliminé sur son parcours, la paire marocaine Berrede Meryem/Zaineb Khribeche (3-0), alors que le second a été épargné des 8es.

Par contre les doubles mixtes chez les U15 et U19 ont été pratiquement éliminées en quarts de finales, pour se consacrer dès mardi au tournoi des simples, toutes catégories.

Il est à rappeler que le tennis de table algérien a remporté jusque-là quatre médailles de bronze aux tournois par équipes de chaque catégorie: U15 (garçons et filles) et U19 (garçons et filles).

Le rendez-vous africain a drainé une participation de 74 garçons et 44 filles, représentant 13 associations membres de la Confédération africaine de tennis de table.

L'Algérie participe avec les cadets et cadettes (U15) et les juniors garçons et filles (U19), dans les épreuves par équipes, simples, doubles et mixtes.

Voici les représentants algériens aux deux rendez-vous de Tunis:

Juniors garçons (U21) : Maheidine Bella, Rais Amine, Azzala Abderrahmane et Belabbas Meziane.

Juniors filles (U21) :Kessaci Amina, Tahmi Hadjer, Belache Melissa et Merzoug Cheima.

Cadets garçons : Khenniche Sofiane, Bilel Zoutiene, Chakib Mahgoun et Abadli Wafi Chamseddine.

Cadettes : Sadi Hana, Seddiki Madina, Gouasmi Alae et Takherist Khouloud.