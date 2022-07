Madagascar: Renforcement des soins de santé - Plus d'une centaine de CSB dotés d'équipements médicaux

650 000 dollars d'équipements médicaux - environ 2,7 milliards d'ariary - seront remis aux centres de santé dans la partie Est de Madagascar. Un don des États-Unis, à travers l'USAID, qui sera acheminés vers 116 centres de santé, afin de renforcer les soins de santé pour 1,5 million de personnes en milieu rural, dans les sept districts de la région Atsinanana.

Cette dotation américaine fait partie d'une initiative plus large visant à fournir plus de 8,2 millions de dollars (34 milliards d'ariary) d'équipements médicaux aux cliniques et hôpitaux de Madagascar, précise l'ambassade des Etats-Unis. Cette démarche permettra de " construire un système de santé autonome afin que tous les Malagasy puissent bénéficier de soins de santé efficaces et durables ", comme l'a souligné le Dr Hajarijaona Razafindrafito, directeur adjoint du Bureau de la Santé de l'USAID/Madagascar, non sans préciser que les Etats-Unis soutiennent également les initiatives régionales du ministère de la Santé Publique en distribuant des produits et équipements essentiels aux établissements de santé de 14 régions.

La cérémonie de remise officielle des dons, qui s'est tenue vendredi dernier, 22 juillet 2022 à Toamasina, était ainsi l'occasion de remettre les centaines de lits et de matelas, ainsi que des équipements haut de gamme, dont la livraison a bénéficié du soutien du programme ACCESS de l'USAID et du projet CURE, une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis qui fournit un soutien matériel sanitaire aux pays en développement.