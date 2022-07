Cote d'Ivoire: Azito 4 - Une installation thermique qui conforte l'ambition de hub énergétique sous-régional de la Côte d'Ivoire

Lancée en 2020, la réalisation de la phase 4 des travaux d'extension de la centrale thermique d'Azito a été inaugurée, le lundi 27 juin 2022 par le Premier ministre Patrick Achi.

Cette nouvelle phase d'extension de la centrale d'Azito intervient après des travaux d'extension réalisés en 2015 et 2019. D'un investissement global de 217 milliards de FCFA, la phase 4 d'Azito est composée principalement d'une turbine à gaz de 180 MW et d'une turbine à vapeur de 73 MW, soit la plus grosse turbine installée en Côte d'Ivoire et la deuxième turbine de ce type dans le monde.

La mise en service de la nouvelle unité de production d'électricité de la centrale thermique à cycle combiné d'Azito intègre l'engagement de l'Etat de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de la sous-région.

L'infrastructure affiche également l'ambition de mettre un terme aux difficultés de fourniture d'énergie et d'assurer l'approvisionnement en une électricité fiable et abordable aux populations.

" Cette nouvelle unité de 253 MW porte à terme la capacité de production de la centrale à plus de 710 MW, soit près de 27% de la puissance totale installée en Côte d'Ivoire ", a indiqué Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie.

Azito 4 permettra de répondre pleinement aux besoins d'électricité pour soutenir l'agriculture, la création de zones industrielles et tous les secteurs d'activité. " La création de Azito 4 ouvre de nouvelles opportunités économiques au profit des Ivoiriens et des entreprises locales. Ils tireront des bénéfices directs à travers les emplois et des bénéfices indirects grâce à un meilleur accès à l'électricité ", a expliqué Bamba Massogbê, ingénieur à Bingerville.

L'ambition de la Côte d'Ivoire est de faire passer la capacité de production d'électricité dans le pays de 2 369 MW actuellement, à 4 000 MW à l'horizon 2025 et à plus de 5000 MW en 2030 avec 45% d'énergie renouvelable contre 30% actuellement.