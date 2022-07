Madagascar: Santé mentale - Des ateliers d'art-thérapie ouverte à tous à l'IKM

Dernière ligne droite pour le projet Les arts pour grandir - l'art au service de la santé, exécuté par les animateurs et les patients en art-thérapie au centre Saint-Benoît Menni Imeritsiatosika, dans le cadre de l'exposition qu'ils organisent à l'IKM Antsahavola. L'exposition ouverte au public depuis le début du mois de juillet se clôturera, en effet, ce vendredi.

Le but de l'exposition est de faire savoir que les troubles psychiques telles que la dépression, la bipolarité et les addictions de toutes sortes peuvent se soigner grâce à l'art et toutes ses subtilités mais c'est également un moyen de faire connaître, par la même occasion, l'existence de ce centre de santé mentale, d'autant qu'il y en a encore assez peu dans le pays. Ainsi, grâce à la pratique de l'art, quel qu'il soit, les patients peuvent exprimer leurs émotions et construire une image valorisante de soi et retrouver la sérénité. Ce sont les œuvres des personnes prises en charge par ce projet dans ce Centre hospitalier qui ont justement été exposées à l'IKM durant ce mois de juillet.

Mais parallèlement à l'exposition proprement dite, plusieurs ateliers ont été déployés durant tout le mois pour faire goûter au public tous les bienfaits de l'art-thérapie. Parmi eux, des ateliers de yoga, de prise de paroles, de ciné-débat, de danse... Cette dernière semaine encore, le public aura l'opportunité de bénéficier gratuitement de ces ateliers. Des ateliers de peinture individuels et collectifs sont programmés pour aujourd'hui et ce vendredi. Un autre atelier dédié à l'expression corporelle et à la danse sera organisé jeudi. Enfin, un atelier d'écriture clôturera totalement l'événement ce vendredi 29 juillet.