Tunisie: Les ICC en région MENA seront au coeur de l'évènement "Digithon de la Mobilisation des Ressources 2022"

Tunis — La communauté des Industries culturelles et créatives (ICC) de la région MENA aura rendez-vous, les 22 et 23 septembre, avec la cinquième édition de "RMD MENA 2022 : Digithon de la Mobilisation des Ressources - RMD".

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la Conférence mondiale de l'UNESCO - MONDIACULT 2022 sur les politiques culturelles et le développement qui aura lieu au Mexique du 28 au 30 septembre prochain.

La plateforme tunisienne Culture Funding Watch (CFW) a annoncé que cette cinquième édition RMD-MENA aura lieu en partenariat avec le Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC).

RMD MENA ambitionne de faciliter la mise en relation entre les créateurs, leurs supporters et les bailleurs de fonds au niveau régional, et de promouvoir les principes d'un financement intelligent et durable pour les ICC. Les acteurs des ICC de la région MENA seront en mesure d'apprendre davantage sur les différents types de mécanismes de soutien existants (fonds, subventions, assistance technique, programmes d'incubation...).

Ce rendez-vous devra permettre aux acteurs des ICC de la région d'établir des partenariats et de développer les activités, d'exposer et promouvoir leurs activités et de renforcer leurs capacités en matière de financement des ICC. Il sera marqué par une journée de démonstration, des masterclasses, des panels et des webinaires abordant différents axes de financement pour le secteur créatif et culturel.

Le concept du RM Digithon s'inscrit dans le cadre de la stratégie de CFW visant à renforcer et à connecter les acteurs culturels et créatifs, à construire un écosystème durable et favorable aux ICC et à créer un espace de dialogue constant entre les créatifs, les bailleurs de fonds et les investisseurs.

Démocratiser l'accès à l'information, promouvoir l'innovation, mener des actions de sensibilisation et faciliter la mise en réseau sont les principaux piliers de cet événement. L'idée découle également d'un besoin urgent de créer des alternatives et d'apporter de nouvelles solutions aux défis existants pour le développement des ICC.

Le RMD répond à la nécessité de mobiliser tous les acteurs impliqués dans le secteur des ICC pour créer des politiques plus durables de financement des arts et de la créativité. Par conséquent, il transcende toutes les barrières de temps, d'espace et de budget en organisant une réunion virtuelle qui relie tous les intervenants et les parties prenantes.

RM Digithon s'inscrit dans la continuité de l'engagement réservé de CFW à soutenir le secteur des arts et de la culture dans la mobilisation des ressources. Cet événement ouvre de nouvelles portes et de nouveaux horizons aux investisseurs et aux acteurs des ICC du monde entier pour se connecter, partager des informations et réfléchir aux meilleures stratégies de financement et de soutien des ICC.

Rappelons qu'en prévision de la Conférence mondiale de l'UNESCO - MONDIACULT 2022, cinq consultations régionales ont été organisées par l'Unesco, de décembre 2021 à février 2022. Des représentants des ministères de la culture en région arabe dont la Tunisie, et des organisations internationales et régionales avaient pris part à ces consultations.

MONDIACULT 2022 sera convoquée par l'UNESCO quarante ans après la première Conférence mondiale sur les politiques culturelles - MONDIACULT, tenue à Mexico (Mexique) en 1982, et 24 ans après la Conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles pour le développement, qui s'est déroulée à Stockholm (Suède) en 1998.

Depuis les conférences mondiales de l'UNESCO, MONDIACULT 1982 et Stockholm 1998, la communauté internationale a approuvé le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs (ODD). Entre 2010 et 2021, les Nations Unies ont adopté 8 résolutions ciblant les liens incontestés entre la culture et le développement durable, témoignant ainsi de l'engagement des États membres à faire avancer le rôle actif de la culture dans la construction de sociétés inclusives et résilientes à travers tous les Objectifs de développement durable.

L'UNESCO renouvelle son engagement en faveur du dialogue politique mondial dans le domaine de la culture, en s'appuyant sur son mandat et son expertise pour favoriser la coopération multilatérale et le dialogue politique, et en s'inspirant de ses conférences historiques sur les politiques culturelles, a encore annoncé l'organisation onusienne.