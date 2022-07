Cote d'Ivoire: US-Africa Business Summit - L'innovation dans le secteur agricole débattue à Marrakech

Selon les statistiques du Forum économique mondial, d'ici à 2050, la population africaine atteindrait près de 2,5 milliards, quand celle vivant en milieu urbain triplerait à 1,34 milliard.

Indéniablement, cette croissance démographique exercera une pression sans précédent sur les agriculteurs, les terres et les ressources. Comment innover dans le secteur agricole ?

La problématique était au centre d'un panel animé par Redoune Arrache, Kingdom of Morroco; Geraldine Mukeshimana, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales du Rwanda et Martha Hailé (secteur privé du Kenya).

L'innovation dans le secteur agricole est bel et bien une réalité au royaume chérifien. De l'intervention de Redoune Arrache, il ressort que la transformation agricole est basée sur deux piliers essentiels : le capital humain et la durabilité de l'agriculture.

Il a expliqué que le Plan vert marocain lancé en avril 2008 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI est une stratégie ambitieuse dont l'objectif est d'ériger le secteur agricole en véritable levier du développement socio-économique du Royaume. L'un des volets est de réduire la pauvreté, d'augmenter la classe moyenne, de garantir les revenus des producteurs, et d'inclure l'entrepreneuriat dans le secteur et la consolidation de l'intégration de l'agriculture aux marchés national et international.

L'objectif des autorités marocaines concernant l'agriculture moderne est de développer une agriculture performante, adaptée aux règles du marché grâce à des investissements privés colossaux, a-t-il expliqué. Geraldine Mukeshimana, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales du Rwanda, a, pour sa part, noté que le Rwanda a fait du secteur agricole une véritable priorité.

Il a fallu, pour cela, d'abord repenser le système alimentaire et éviter le gaspillage. " Nous avons investi pour changer l'état d'esprit des populations de penser à la création d'emplois dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole ", a-t-elle ajouté.

Mieux, des initiatives ont été prises pour l'approvisionnement locale afin d'avoir des coopératives agricoles de proximité, a-t-elle fait savoir. Puis de poursuivre qu'un accent est mis sur la collaboration secteur privé - secteur public pour un partenariat gagnant.

Martha Hailé Patricia (Kenya) a invité les pays africains a innover dans le secteur agricole avec des équipements intelligents pour permettre aux petits producteurs de relever ces défis et d'augmenter leur productivité, tout en étant mieux intégrés dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.