Sénégal: Le président sortant de l'UPF appelle à un renouvellement des énergies

Le président sortant de l'Union internationale de la presse francophone (UPF), Madiambal Diagne, juge nécessaire de renouveler les énergies et les équipes de cette association de journalistes en vue de l'amener à s'attaquer à de nouveaux challenges avec de nouvelles compétences.

Le comité international de l'UPF "a voulu que je reste mais je pense qu'il faut renouveler les énergies, les équipes et encore donner de nouveaux challenges à de nouvelles compétences", a-t-il déclaré.

M. Diagne intervenait lundi en marge de l'ouverture officielle des travaux des 49èmes assises de l'Union internationale de la presse francophone (UPF) qui se tiennent à l'Université Polytechnique Mohamed VI de Benguérir, au Maroc.

Il a passé le flambeau la veille à la Française Anne-Cécile Robert, journaliste de Monde diplomatique et jusque-là présidente de l'UPF, section France.

"C'est une motivation pour passer le flambeau à une professionnelle connue et respectée dans le milieu, doublée d'une universitaire. Je pars rassuré et confiant que l'UPF atteindra encore des sommets", a-t-il dit au sujet de Mme Robert.

"C'est la fin d'une mission, depuis 2014, j'ai été élu président de l'UPF international et nous avons eu à travailler avec une équipe très solidaire et très dynamique. Aujourd'hui, j'ai passé le flambeau à une grande journaliste du Monde diplomatique, universitaire très réputée et très respectée dans le monde universitaire", a ajouté Madiambal Diagne.

S'agissant de son bilan, il a évoqué "la reconnaissance des membres de l'UPF", qui "est là éclatante et visible".

"Nous avons trouvé en 2014 une organisation dans de grandes difficultés, en léthargie, et nous avons réussi à faire en sorte qu'elle compte dans le milieu professionnel mais également dans des organisations comme l'OIF et d'autres partenaires internationaux qui sollicitent un partenariat avec l'UPF", a-t-il indiqué.

Il estime que l'équipe dirigeante peut "partir satisfaite d'avoir porté l'UPF à ce niveau avec la reconnaissance des pairs", avant de remercier le peuple sénégalais, la section UPF Sénégal pour l'avoir accompagné et avoir permis au Sénégal d'inscrire son nom "dans l'histoire de l'UPF d'aussi belle manière".

"Dans une organisation faitière, dans le mot associatif, il faut toujours des dynamiques à préserver et il faut toujours se renouveler et prendre l'initiative d'aller de l'avant. Il faut chercher à renforcer les acquis à les consolider", a insisté Madiambal Diagne.

"Nous avons foi en la nouvelle équipe et nous avons conscience que les défis, les challenges nouveaux pourront être relevés avec efficacité. Nous sommes rassurés de quitter l'UPF dans ces conditions et de placer l'organisation dans des mains aussi bonnes aussi crédibles et aussi respectées", a-t-il ajouté.

Madiambal Diagne pense que la nouvelle équipe "va insuffler un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie pour donner encore plus de rayonnement à l'UPF à travers le monde".

Son statut d'ancien président de l'UPF lui donne l'honneur de siéger au sein du comité international. "Ce sera une forme d'accompagnement pour la nouvelle équipe", a-t-il commenté.

Les assises de l'Union internationale de la presse francophone se tiennent tous les deux ans à la veille du sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Elles ne s'étaient plus tenues depuis 2018, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.