Sénégal: Communauté Khadriyya - Cheikhna Cheikh Saadbouh désigné 9ème Khalife

La Communauté Khadriyya du Sénégal connaît son nouveau Khalife. Il s'agit de Cheikhna Cheikh Saadbouh ould Cheikh Mouhamadou Takhiyoullah qui a été désigné successeur de Chérif Ayya Aïdara et devient ainsi le 9ème Khalife de Cheikhna Cheikh Saadbouh.

LOUGA - C'est à l'initiative de Chérif Beuh Aïdara que la Communauté Khadriyya s'est réunie le samedi 23 juillet 2022, à Guéoul (département de Kébémer), pour de larges concertations sur la marche de ladite confrérie. Il s'agissait, entre autres, selon Mouhammed Fadel ould Mahfou, de "trouver un consensus fort sur la marche de la Khadriyya et de définir de nouvelles orientations et d'ouvrir une nouvelle page dans la confrérie". Sous ce rapport, la rencontre a réuni les familles de Cheikhna Cheikh Saadbouh, de Cheikhna Cheikh Mouhammed Fadel, de Cheikh Mamina et la famille Cheikh Mahfou établie à Guéoul en plus des membres des familles chérifiennes et toutes les autres composantes de la confrérie Khadriyya.

La rencontre était aussi l'occasion pour la haute autorité Khadriyya, à travers une démarche inclusive, de "créer un consensus durable sur le mode de dévolution du Khalifat de Cheikhna Cheikh Saadbouh", a expliqué le porte-parole du jour, Chérif Mouhammed Fadel ould Mahfou Aïdara. À l'issue des larges concertations menées par les hautes autorités de la confrérie, il a été retenu, par un consensus fort, que le doyen d'âge de la famille, Chérif Cheikhna Cheikh Saadbouh est désigné pour présider aux destinées de la confrérie Khadriyya devenant ainsi le 9ème Khalife de Cheikhna Cheikh Saadbouh.

L'annonce de la nouvelle a été accueillie dans une liesse par des cris et signes d'approbations par les nombreux fidèles en provenance des quatre coins du Sénégal. Le nouveau Khalife général de la confrérie Khadriyya de la lignée de Cheikhna Cheikh Saadbouh a été installé en présence de tous les notables, des Dahiras et des différentes composantes chérifiennes présentes à la cérémonie.

Cheikh Saadbouh ould Cheikh Mouhamadou Takhiyoullah est né en 1936 à Nimzaat. Issue de la lignée directe de Cheikhna Cheikh Saadbouh tant du côté paternel que maternel, le doyen d'âge nouveau Khalife de la Khadriyya traîne la réputation d'un ascète et soufi accompli, détaché de la vie mondaine et toujours à cheval sur les enseignements du Prophète et de la Sunna. C'est à lui que revient la charge de diriger et de conserver l'héritage légué par son arrière-grand-père dont il est le 9ème Khalife depuis le samedi 23 juillet 2022.