Congo-Kinshasa: IFASIC - L'équipe de la riposte contre la Covid-19 lance la campagne nationale de dépistage et de la vaccination contre le virus

Comme annoncé récemment, la campagne nationale de dépistage et de vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo a débuté hier lundi 25 juillet 2022, dans 10 des 26 provinces du pays. A Kinshasa, l'Institut facultaire des Sciences de l'information et de communication (IFASIC) était le cadre qui a abrité cette cérémonie qui a réuni des étudiants, professeurs, journalistes, chercheurs et autres scientifiques.

A cette occasion, une conférence était organisée par les responsables de la cellule de communication des risques et d'engagement communautaire (CREC), au cours de laquelle les participants ont eu à bénéficier des amples explications sur le bien-fondé du dépistage, mais surtout de la vaccination contre le coronavirus. Sur place, plusieurs étudiants et autres invités se sont faits dépisté et ce, gratuitement.

Selon le professeur Steve Ahuka qui représentait le docteur Muyembe à cette cérémonie, la campagne lancée à partir des milieux les plus fréquentés notamment, les Universités, intervient dans le cadre de prévision d'une quelconque flambée de cas du virus, mieux d'une énième vague.

Ainsi, ajoute-t-il, le milieu universitaire constitue un environnement à haut risque de contamination de la Covid-19. "Après plus de deux ans de riposte contre cette pandémie, nous avons beaucoup appris, et parmi les choses que nous avons apprises c'est que le milieu universitaire constitue un milieu à haut risque pour la transmission.

Et passant cette période d'accalmie, il est important de pouvoir prévenir cette transmission de manière à éviter la vague. C'est comme ça que, ici à l'Ifasic, qui est considéré comme temple de l'information et de la communication, nous avons lancé le dépistage de la Covid-19 en milieu Universitaire. C'est un accord qui commence et qui va continuer dans d'autres Universités et Instituts supérieurs", a-t-il renseigné.

Joséphine Mawete, représentante adjointe de la coordination estudiantine de l'Ifasic a aussi lancé une sonnette d'alarme à ses camarades, les mobilisant à l'appropriation de cette démarche de dépistage et de vaccination contre la Covid-19. "Je les appelle à se faire dépister et même à se faire vacciner parce que la Covid-19 existe et tue.

Au début on avait des doutes parce que le message était très mal transmis, on le reconnait, mais maintenant que les membres de la riposte sont venus avec des mots clairs ici à l'Ifasic qui est un temple de l'information et de la communication pour lancer la campagne, nous devons nous étudiants, nous aligner dans le sens de collaborer pour protéger nos familles et nos proches.

Nous avons connu dans les années la décision de la fermeture des Universités à cause de la Covid, alors, nous ne voulons pas que cela puisse arriver encore, voilà pourquoi nous allons plus nous aligner pour que cette campagne soit menée à bien", a-t-elle dit. Il y a lieu de signaler que la campagne de vaccination lancée ce lundi 25 juillet 2022 dans 10 provinces de la RDC dont la ville-province de Kinshasa prend fin ce 31 juillet courant, soit pour une durée d'une semaine.