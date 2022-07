Congo-Kinshasa: 2ème édition du Forum International des Femmes Africaines - Dorcas Nancy Mbombo dévoile 3 grandes dates importantes

La Coordonnatrice régionale du Forum International des Femmes Africaines, Mme Dorcas Nancy Mbombo Mukenge a révélé, ce samedi 23 juillet 2022, devant les chevaliers de la plume trois (3) grandes dates importantes pour la tenue de la deuxième édition du FIFAF. Elle ira du 05 au 07 septembre 2022 et aura lieu à la grande salle des spectacles du palais du peuple. "Le développement personnel et les richesses communes base d'une économie résiliente en Afrique", est le thème choisi pour cette édition qui pointe à l'horizon.

Soucieuse de la promotion de la gente féminine en RDC, en particulier, et en Afrique, en général, la Coordonnatrice du Forum International des Femmes Africaines, FIFAF en sigle, Madame Dorcas Nancy Mbombo Mukenge, au cours d'une interview accordée aux chevaliers de la plume, a relevé trois (3) objectifs poursuivis pour cette édition.

Primo, le leadership féminin pour plus de focus sur la formation continue et renforcement des capacités pour rendre les femmes plus compétitives. Secundo, les plaidoyers institutionnels auprès des décideurs pour la promotion des femmes dans la méritocratie. Et tertio, l'entreprenariat féminin pour plus de focus sur les activités entrepreneuriales pour rendre la femme plus autonome sur le plan financier et l'aider à avoir les moyens de sa politique, sont les objectifs poursuivis pour cette édition qui s'annonce en septembre.

En effet, elle appelle les femmes leaders d'Afrique et de la diaspora de bien travailler pour faire régner le leadership féminin dans les cercles de prise de décisions à tous les niveaux partout où elles se retrouvent.

Pour ce faire, plusieurs activités seront organisées pour ces assises qui pointent à l'horizon, à savoir : les Panels, les ateliers et formations, les expositions d'œuvres dans les stands, la soirée de Gala et la visite touristique.

Par ailleurs, elle a souligné que le FIFAF a un objectif principal qui est de rassembler les femmes leaders d'Afrique et de la diaspora en vue de partager leurs expériences pour se renforcer des capacités afin de faire asseoir leur leadership dans les instances de prise des décisions et de contribuer au développement sociaux économiques dans leurs pays et sur l'ensemble du continent.

Pour lier l'utile à l'agréable, elle invite les femmes leaders d'opinions sur le plans politique, société-civile, administration (entreprise publique et privée) à prendre part à ces assises. "Que les femmes viennent participer à ce forum de haut niveau pour renforcer leurs capacités et partager les expériences", a-t-elle dit.

Signalons que toutes les inscriptions se font déjà au palais du peuple. Aux intéressées de contacter le bureau du FIFAF régional en République Démocratique du Congo à ces numéros : + 243 816862088/853096742.