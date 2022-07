Congo-Kinshasa: DGRAD - Les réalisations du premier semestre saluées par le Gouvernement

Le Ministre des Finances, Monsieur Nicolas Kazadi a félicité la DGRAD au nom du Gouvernement de la RDC après l'évaluation du niveau des recettes mobilisées pendant le premier semestre de cette année. Ces assises ont pu révéler que les réalisations de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ont atteint environ 1.576 milliards CDF soit 113% par rapport aux assignations semestrielles estimées à 1.394 milliards.

Ce relèvement du niveau des recettes est le résultat d'un grand travail abattu par le DG Jean-Parfait Ntabala secondé par M. Fwamba Likonde et Madame Epoluke Bombula Christine, respectivement Directeur Général adjoint en charge des questions techniques et Directeur Général adjoint en charge des questions financières et administratives.

Disons que depuis l'avènement de l'actuel DG, l'observateur averti constate que la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations atteint ses assignations mois après mois grâce à son esprit managérial et surtout, son savoir-faire. Il a su remettre les agents au travail et la confiance mutuelle a pu voir le jour.

Déterminés à accroitre les recettes afin de donner à l'Etat les moyens de sa politique, Ntabala et ses collaborateurs travaillent d'arrache pieds et multiplient jours et nuits des stratégies pour atteindre les objectifs leur assignés par le Gouvernement.

Aussitôt arrivés, ils ont mené plusieurs actions telles que : la campagne du civisme fiscal, le renforcement des capacités des ordonnateurs de la DGRAD, l'organisation de la conférence des directeurs de cette entreprise publique avec comme objectif de réfléchir sur la politique de mobilisation des recettes non fiscales, l'enrichissement de la collaboration entre la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations et le Ministère de l'environnement pour un accroissement des recettes du budget 2022...

Economiste de formation et gestionnaire aguerri, Jean -Parfait Ntabala a gravi tous les échelons à la DGRAD jusqu'à devenir aujourd'hui Directeur Général. Digne et véritable fils maison, il a d'abord été attaché de bureau ensuite Directeur provincial au Nord-Kivu et dans l'ex-Katanga. Il y a lieu de signaler par ailleurs, que ce travailleur expérimenté a assumé plusieurs fois des postes de responsabilité dans plusieurs structures publiques bien avant.

Toujours en rapport avec la maximisation des recettes, le Ministre de finances vient de faire une nouvelle mise en place des Directeurs à la DGRAD où la gestion de la Direction du contrôle et l'ordonnancement des recettes domaniales (DIRDOM) a été confiée à M. Chirimwami Anselme. Ce dernier est un technocrate et un ancien receveur principal à l'Administration Centrale. Un poste qu'il a occupé avec beaucoup de prouesses.