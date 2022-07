Afrique de l'Est: Apportant des résolutions à la question sécuritaire /Néhémie Mwilanya publie - "Région des grands lacs, dynamique des conflits et système de sécurité collective"

Kinshasa, vendredi 22 juillet 2022, Fleuve Congo Hôtel a servi de cadre à la cérémonie de présentation et dédicace du livre intitulé : "Région des grands lacs, dynamique des conflits et système de sécurité collective ". Cet ouvrage du professeur Néhémie Mwilanya Wilonja examine la dynamique des conflits et les étapes tendant à mettre en place un système de sécurité collective dans la région des grands lacs, en Afrique de l'Est.

Selon Néhémie Mwilanya, ce livre est une contribution pour aborder la question de la gouvernance sécurité en RDC et dans la région des Grands lacs.

"Il faut un minimum de modestie lors qu'on a été en charge. Mais, en même temps, il y a l'exigence patriotique qui ne peut pas vous laisser indiffèrent par rapport à ce qui se passe. Et lorsqu'il s'agit de la répétition de l'histoire, les solutions apportées hier peuvent encore servir aujourd'hui, on ne peut pas se taire", a-t-il indiqué.

L'auteur de cet ouvrage affirme vouloir apporter des réponses aux questions sécuritaires dans le pays notamment, dans la région des grands lacs :

"Il n'y a pas autre chose à voir dans ce qui a été fait, juste une modeste contribution à la gouvernance sécuritaire de notre pays. De la manière peut-être objective d'aborder la problématique sécuritaire qui secoue notre pays aujourd'hui et l'ensemble de la région", a révélé Néhémie Mwilanya.

Ce livre de quatre cent quarante-trois (443) pages a été porté sur les fonts baptismaux, préfacé par le professeur Emérite Auguste Mampuya et baptisé par le doyen Nguya Ndila, spécialiste des questions des frontières de la région.

En ce qui concerne l'auteur, il est docteur en droit et détenteur d'un master en leadership et gouvernance de l'Université de Beulah d'Atlanta en Géorgie aux Etats-Unis. Il est professeur des universités, il occupe la chaire du droit de la sécurité internationale et celle de règlement pacifique des conflits à l'Université de Kinshasa après avoir enseigné le cours de droit communautaire africain à la faculté de droit de la même université, il dirige à ce jour le centre d'études et de consultations géostratégiques sur la région des grands lacs et est également acteur politique congolais,...