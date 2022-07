Afrique: En séjour de travail au Zimbabwe/Pius Muabilu participe à la 41ème session de l'Assemblée Générale de "Shalter Afrique "

Le Ministre d'Etat, Ministre en charge de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu, séjourne depuis l'après-midi de ce lundi 25 juillet 2022, dans la ville de Victoria Falls en République du Zimbabwe pour participer aux assises de la 41èmesession de l'Assemblée Générale de l'Institution panafricaine appuyant exclusivement la promotion de l'Habitat et l'immobilier " Shelter Afrique " placée sous le thème : "Changement climatique et environnement bâti". Dès son arrivée dans le pays d'Emmerson Mnangagwa, le patron du développement urbain en République Démocratique du Congo a promis de faire entendre la voix de son pays à ces assises dans le cadre du suivi de ces accords.

Au cours d'une interview accordée aux chevaliers de la plume à sa descente d'avion, Pius Muabilu dit avoir encore des souvenirs de tous les engagements pris en faveur de la RDC par Shalter Afrique et promet de tout faire pour leur mise en œuvre. "Je sais qu'on a pris un peu de retard dans l'application côté Shalter, celui-ci est dû aux petits problèmes qui seront réglés pendant ces assises", a rassuré le patron de l'urbanisme et habit.

Et d'ajouter : " Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo n'est pas là seulement pour signer les accords, mais aussi veiller à leurs applications. Pour ce faire, l'Etat Congolais a joué sa portion et attend voir le partenaire jouer la sienne".

Tous les accords signés entre le gouvernement congolais et Shalter Afrique (Institution panafricaine appuyant exclusivement la promotion de l'Habitat et l'immobilier) seront appliqués pour atteindre cet objectif, insiste le Ministre d'Etat à l'Urbanisme et Habitat.

Il sied de rappeler que l'ouverture de l'Assemblée Générale de "Shalter Afrique" est intervenue ce lundi 25 juillet à "Eléphant Hills Hôtel", dans la ville de Victoria Falls et se clôturera le 30 juillet prochain.

Signalons que le discours de Pius Muabilu est attendu ce mardi sauf changement à la dernière minute.

