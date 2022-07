Sénégal: Grève de 48h de la Sen Eau - l'intersyndicale appelle à plus de mobilisation

L'Intersyndicale des travailleurs de Sen'Eau en grève de 48h depuis hier, lundi a lancé un appel à une plus grande mobilisation pour la seconde journée de grève de ce mardi. Dans un communiqué daté hier, lundi, l'intersyndicale a estimé : "en face aucune volonté d'ouvrir des négociations n'est affichée par la Direction Générale, sinon des menaces et des représailles pour les travailleurs qui ont suivi le mot d'ordre".

Selon, les camarades de Omar Ba, rien que pour la première journée du 25 juillet, la grève a atteint un taux de participation de près de 85 % du personnel détenteur de contrat à durée indéterminée (CDI). "Malgré les intimidations et les réquisitions qui n'ont pas respectées la réglementation à savoir les postes visés à l'Article L- 276 du code du travail, les travailleurs ont bien suivi le mot d'ordre", a déclaré l'intersyndicale dans un communiqué daté d'hier, lundi. Et de poursuivre : "cet engagement montre encore une fois la justesse de notre cause par rapport à la situation difficile que vivent les travailleurs dans cette période de sur inflation. Les tentatives de diabolisation entretenues par une minorité de syndicats à la solde de la Direction générale ne pourront arrêter ce combat pour le rétablissement de l'équité et de la dignité dans la SEN'EAU".

Et de rappeler à l'endroit de leur Direction générale et à leur tutelle que : "l'Intersyndicale est composée de la liste SATES-UTIS, majoritaire à 52% lors des dernières élections de délégués du personnel et d'une bonne partie des délégués de SUTES qui ont rejoint cette lutte, les deux autres Syndicats n'ont pas de délégués ". Et d'attester : " le DRHT sait pertinemment que le calcul arithmétique des trois Syndicats contre deux ne reflète pas la représentativité et qu'en conséquence seuls les délégués sont fondés majoritairement à négocier des accords d'entreprise. Et c'est cette illégalité de la Direction que nous combattons ".