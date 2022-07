Sénégal: Le Pr Mary Teuw Niane continue de s'éloigner du "Macky"

Entre l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation et l'actuel chef de l'Etat ses amis du régime en place, on semble s'acheminer lentement mais surement vers une séparation définitive.

Le Professeur Mary Teuw Niane quitte la Présidence du Conseil d'Administration de PETROSEN HOLDING. Dans une note qu'il a partagée avec la presse hier, lundi 25 janvier, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation a annoncé lui-même avoir " remis, pour des raisons personnelles, ma démission du poste de Président du Conseil d'Administration de PETROSEN HOLDING ".

Entre l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation et l'actuel chef de l'Etat ses amis du régime en place, on semble s'acheminer lentement mais surement vers une séparation définitive.

En effet, dans une note largement partagée dans la presse en ligne hier, lundi 25 janvier, le Professeur Mary Teuw Niane a annoncé son départ de son poste de Président du Conseil d'Administration de PETROSEN HOLDING. " Ce matin, lundi 25 juillet 2022, j'ai remis, pour des raisons personnelles, ma démission du poste de Président du Conseil d'Administration de PETROSEN HOLDING " a annoncé l'ancien Recteur de l'Université Gaston Berger de Saint louis qui a également tenue " à remercier sincèrement Son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall pour sa confiance et son soutien à la tête du Conseil d'Administration de PETROSEN HOLDING".

Poursuivant sa communication, le désormais ex-Président du Conseil d'Administration de PETROSEN HOLDING a également rendu un vibrant homme à ses anciens collègues qui sont " des administrateurs compétents, scrupuleux et profondément soucieux de l'intérêt de la société " avec qui, il a pu poursuivre la restructuration de PETROSEN HOLDING jusqu'à la création du Groupe PETROSEN. " Je remercie le Ministère du Pétrole et des Énergies, les Directeurs généraux successifs ainsi que les différents personnels du Groupe PETROSEN pour leur soutien et leur engagement pour que le Groupe puisse réaliser les ambitions et les objectifs qui lui sont fixés ", a-t-il encore ajouté tout en précisant qu'il " garde le souvenir indélébile d'un personnel chaleureux, solidaire, humble, compétent et engagé pour son Groupe ".

Juste rappel que depuis son départ du gouvernement en novembre 2020, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation avec l'actuel chef de l'Etat ne cesse de s'illustrer par ses positions fermes sur des sujets d'actualité nationale. En 2021, il n'avait pas hésité, en plein débat sur les tournées économiques initiées par le président de la République en pleine période de restriction des libertés dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, à faire une sortie pour dire que le chef de l'Etat a été " imprudent " en organisant ses tournées économiques.

Lors des dernières élections locales, alors que le chef de l'Etat a désigné son beau-frère et maire sortant, Mansour Faye comme candidat de la majorité, le Professeur Mary Teuw Niane a fait une publication pour annoncer sa candidature contre le candidat de la majorité. " Nous ne demandons pas l'investiture à BBY [Benno Bokk Yakaar]. Les élections locales n'appartiennent pas au parti, et ce n'est pas à Dakar de choisir pour Saint-Louis. "

En début de ce mois de juillet, il est encore monté au créneau à travers un post sur sa page Facebook pour qualifier ses camarades de parti qui appellent le chef de l'Etat, Macky Sall à briguer une troisième candidature de " laudateurs ".