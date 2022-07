Cameroun: Roger Milla relate les péripéties du décès de Marc-Vivien Foé

Dans une interview publiée par Jeune Afrique, la légende camerounaise Roger Milla est revenue sur les péripéties de cette tragique journée du 26 juin 2003, où l'ancien footballeur Marc-Vivien Foé est décédé d'une crise cardiaque en plein match à l'âge de 28 ans.

La scène a débuté au stade de Gerland à Lyon en France, lorsque le Cameroun affrontait la Colombie en demi-finale de la Coupe des Confédérations. L'ancien international camerounais Milla était dans les tribunes et se souvient encore comme si c'était hier de cette tragédie qui a marqué la Coupe des confédérations 2003, où les Lions indomptables ont été finalistes malheureux.

" Nous approchions de la fin du match et menions un but à zéro. Le Cameroun était sur le point d'atteindre la finale de la Coupe des Confédérations, il y avait donc une grande excitation. Il restait moins de 20 minutes dans le match contre la Colombie. Comme je faisais partie de la délégation, j'étais évidemment là, assis dans les gradins. J'étais assis à côté d'un ministre camerounais qui avait également fait le déplacement, dont j'ai oublié le nom. Ce sont des souvenirs lointains et douloureux. Parler d'eux me donne les larmes aux yeux. ", a confié l'homme de 70 ans.

" Quand j'ai vu tomber Marc-Vivien Foé, j'ai tout de suite pensé qu'il était simplement blessé. Il venait de s'affronter avec un joueur colombien, et j'ai pensé que l'affrontement avait été un peu physique et qu'il avait dû se faire mal. Ou peut-être était-il simplement fatigué - après tout, c'était la fin de la compétition. A l'époque, je ne pensais pas que ça pouvait être quelque chose de sérieux, car Foé était si jeune. ", a-t-il déclaré.

" Mais il est resté en bas. Je ne sais pas combien de temps, mais ces moments semblaient interminables. Les gens ont commencé à se poser des questions, nous attendions tous que l'arbitre appelle l'équipe médicale. Foé ne se leva pas. Le ministre à côté de moi était anxieux, et j'étais encore plus inquiet. J'ai commencé à me poser des questions sérieuses. C'était très déroutant : l'arbitre a arrêté le match et personne n'a compris ce qui se passait. Mais quand les médecins ont sorti Foé du terrain sur une civière et qu'on a vu son bras pendre sur le côté, j'ai su que c'était plus grave qu'on ne le pensait. J'ai fait savoir au ministre que j'allais voir ce qui se passait et je suis descendu dans les vestiaires. ", se rappelle Milla.

" En chemin, j'ai rencontré le médecin de l'Olympique Lyonnais. Il m'a tout de suite dit que Foé était mort, qu'on n'avait pas pu le ressusciter. Ce fut un choc terrible. Mais il fallait que j'aille le voir, et presque 20 ans plus tard, c'est toujours très difficile d'en parler. Le médecin m'a emmené au vestiaire. Foé était à l'intérieur, seul. Il était allongé, le corps recouvert d'un drap. C'était très dur. Je pensais que le Seigneur avait décidé que cela devait arriver. Et que c'était arrivé. ", a affirmé l'ancien Joueur africain de l'année en 1976 et 1990.

" Sur le terrain, le match était terminé et le Cameroun avait gagné. Les joueurs ne savaient pas ce qui s'était passé. J'ai d'abord annoncé la nouvelle au ministre. Puis je suis allé voir l'équipe. Tout le monde cherchait des réponses, ils ne savaient pas où était Foé ni comment il allait. La loge était très calme, tout le monde attendait des nouvelles. Quand ils m'ont vu arriver, je pense qu'ils ont tout de suite compris que ce que j'avais à leur dire était sérieux. ", a déclaré le meilleur joueur de la can 1986 et 1988.

" Ce fut un choc pour eux. Ils s'habillèrent en silence, personne n'avait la force de parler. L'équipe est rentrée à l'hôtel et je suis allé à l'hôpital où Foé avait été conduit à la morgue. Sa femme était déjà là, les médecins l'avaient prévenue. Nous sommes ensuite retournés voir les joueurs, car il n'y avait plus rien à attendre. L'équipe devait s'entraîner le lendemain car elle devait affronter la France en finale, mais personne n'avait le cœur à le faire. ", a confié Milla.