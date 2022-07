Togo: La performance des résultats aux examens 2022 abordée

Le bilan de l'année scolaire 2021-2022 était au menu du conseil des ministres tenu ce lundi 25 juillet 2022 sous la présidence du Chef de l'État, Faure E. Gnassingbé.

Les taux de réussite obtenus aux différents examens nationaux se présentent comme suit : 93,30% pour le Certificat d'études du premier degré (CEPD) ; 82,99% au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ; 78 % pour le Baccalauréat première partie (enseignement général), 71,71% (technique) ; et 74,34% pour le baccalauréat deuxième partie des enseignements général et technique, selon les chiffres présentés par le ministre des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, Professeur Dodji Komlan Kokoroko.

Pour le gouvernement, l'aboutissement heureux de l'année académique est le résultat de la mise en place progressive de nouveaux procédés de pilotage de l'ensemble du système, ayant pour but d'améliorer substantiellement les performances scolaires.

Pour l'occasion, le conseil des ministres a adressé ses félicitations aux apprenants, aux encadrants ainsi qu'aux parents d'élèves qui se sont mobilisés pour aboutir aux résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la progression du nombre de filles parmi les admis.

Dans le but de poursuivre l'amélioration du système éducatif, "les actions et réformes ayant conduit à l'obtention de ces résultats encourageants nécessitent d'être complétées et consolidées par d'autres mesures en perspective", a souligné le gouvernement.

Il est par ailleurs indiqué que ceci doit être fait dans un climat de maintien constant de dialogue et de concertation avec les organisations syndicales d'enseignants et de parents d'élèves et pour le devenir des élèves.

Au nombre des récentes réformes et investissements engagées par le gouvernement, il y a entre autres, la gratuité des frais de scolarité préscolaire et primaire, l'assurance maladie pour tous les élèves du préscolaire jusqu'au secondaire, les cantines scolaires instaurées dans les milieux pauvres du pays, ou encore l'exemption de frais d'inscription aux différents examens.