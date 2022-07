Cote d'Ivoire: Election des secrétaires départementauc du RHDP - Aux urnes dans une ambiance fraternelle

Jour d'élection au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). C'est aujourd'hui 23 juillet 2022 que les délégués de zone, les délégués de secteur et les membres de leurs bureaux, les présidents de comités de base et les responsables des structures spécialisées sont appelés aux urnes pour élire les secrétaires départementaux du parti présidentiel.

Ainsi, ils feront le choix entre les candidats aux fauteuils de secrétaires départementaux au nombre de 500 pour 349 postes. Ce, dans un esprit de fraternité, de cohésion et d'union conformément au souhait de la direction du parti chapeautée par le président du directoire, le ministre d'Etat, Gilbert Kafana Koné. Les dés ont été lancés le lundi 18 juillet dernier au siège du parti à la rue Lepic par le secrétaire national en charge de l'organisation, de l'implantation et des adhésions, Hien Sié Yacouba, qui a procédé au lancement de la campagne.

Avant d'inviter les uns et les autres à promouvoir le fair-play politique dans cette bataille électorale. Car, a-t-il signifié, "Il s'agit d'une élection interne où les joutes doivent se passer dans une ambiance fraternelle. Son appel a été reçu cinq sur cinq. Ainsi, pendant 5 jours, les candidats ont mené auprès des électeurs une opération de séduction dans la convivialité et la concorde pour la majorité des départements politiques. Cependant quelques voix se sont élevées dans des départements pour décrier le listing électoral. Mais, il a été recommandé à tous de privilégier l'intérêt supérieur du parti qui doit sortir de ces joutes électorales internes plus fort, plus dynamique, plus efficace et plus renforcé quant à son implantation et à son unité.

En tout cas, le vœu cher au président du parti, le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, qui a décidé d'une restructuration en profondeur est de redonner le pouvoir aux secrétaires départementaux en charge du maintien de la flamme militante à la base. La réussite de l'élection d'aujourd'hui est donc capitale pour l'atteinte de cet objectif majeur. C'est pourquoi, la discipline, l'ordre, l'union et la cohésion doivent être de mise dans tous les départements politiques sans exception.

En effet, si le consensus autour d'un ou des candidats dans les départements n'a pas pu être réalisé, il est souhaitable que l'élection se passe sans heurts pour le bonheur des militants et la bonne marche du parti au pouvoir. Lacina Ouattara