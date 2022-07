Ile Maurice: Violence domestique - 86,7 % sont des femmes

Quelles sont les tendances au sein de la société mauricienne ? Le bureau des statistiques a publié la semaine dernière les chiffres pour l'année 2021. Tour d'horizon.

La population comprend plus de femmes que d'hommes. Elles étaient au nombre de 640 057 contre 626 003 hommes, soit 14 054 de plus, en 2021. Quelque 4 724 hommes ont été victimes d'homicides et d'agressions contre 4 427 femmes. Parmi les victimes de violence domestique, 86,7 % étaient des femmes et 13,3 % des hommes.

Par ailleurs, 588 femmes ont été victimes de violences et d'exploitation sexuelles contre 42 hommes.

En 2021, 56 % des femmes décédées sont mortes des suites de problèmes de santé, notamment du diabète, de maladies cardiovasculaires cérébrales et d'hypertension, contre 52,5 % d'hommes.

Seules 10,4 % de femmes actives étaient chefs d'entreprise contre 23,6 % chez les hommes. Les femmes au chômage étaient généralement plus qualifiées que les hommes ; 22,1 % de femmes détenaient un diplôme d'enseignement supérieur contre 19,8 % chez les hommes.

Les femmes étaient, qui plus est, largement sous-représentées au niveau de la prise de décision dans les sphères supérieures de la société. Trois femmes sur 21 étaient ministres. De plus, 37,8 %, c'est la proportion de femmes occupant les postes les plus élevés au sein des services de l'État (directeur général, secrétaire permanent, secrétaire permanent adjoint, directeur, gestionnaire, juge et magistrat)

. Les femmes participent moins que les hommes aux événements sportifs en tant qu'athlètes de haut niveau. On y trouve 68 % d'hommes contre 32 % de femmes.