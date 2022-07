Madagascar: Rallye - Rallye Terre de Langres - Les jumeaux Rasoamaromaka sur le podium

Un résultat encourageant pour les deux Malgaches Mika et Faniry Rasoamaromaka lors du Rallye Terre de Landres, le week-end dernier. Les jumeaux ont complété le podium au classement Clio Trophy.

Les jumeaux malgaches Mika et Faniry Rasoamaromaka ont pu améliorer leur classement au Clio Trophy France Terre, lors de la troisième manche disputée ce week-end. Ils ont occupé deux marches sur le podium. Mika Rasoamaromaka, ayant comme copilote le Français Bastien Pouget, s'est hissé à la deuxième place. A bord d'une Renault Clio, cet équipage a enregistré un chrono de 1h15min13sec.

Ils étaient en retard de 35 secondes par rapport à Julien Pontal, le premier du classement. Ce dernier a parfaitement géré les embûches et a contrôlé son rythme pour sceller sa première victoire. " Nous sommes très heureux d'avoir franchi la dernière épreuve spéciale et de se trouver à la deuxième place. Certes, nous n'avions pas terminé à la première place, mais on a déjà l'impression d'avoir remporté le trophée ", s'est réjoui Mika Rasoamaromaka, qui est également devenu le nouveau leader du classement Power Stage Jean Ragnotti.

Malgré une pénalité de trente secondes pour un pointage tardif, et de crevaison à plusieurs reprises, Faniry Rasoamaromaka, accompagné par son compatriote Judi Rakotomalala, a complété le podium en devançant Bastien Bergounhe et Florian Bouchonneau, bien remontés après leurs soucis dans l'ES3. Ils ont bouclé les étapes avec 1min 17sec de retard. " Lacourse a été magnifique malgré les inconvénients.

On s'enfonce toujours et grâce à Dieu, on est arrivé à décrocher la troisième place. Je tiens à remercier nos parents et nos partenaires pour leur soutien. On se donne rendez-vous à la prochaine rencontre dans un mois ", a avancé Faniry Rasoamaromaka. Avec trois équipages victorieux, en autant de rallyes disputés cette saison, et rebondissement du classement général, la course au titre reste plus indécise que jamais avant la prochaine manche en Lozère.

Pour rappel, les frères Rasoamaromaka avaient commencé avec le Rallye Terres des Causses en avril avec un bon classement au Clio Trophy. Mika et Faniry aux côtés de leur copilote respectif continuent sur leur lancée dans cette compétition internationale. Les équipages du Clio Trophy France Terre se retrouveront dès le mois prochain pour l'avant-dernière épreuve du calendrier, le Rallye Terre de Lozère du 26 au 28 août, avant la finale au Rallye Terre des Cardabelles prévu du 7 au 9 octobre.